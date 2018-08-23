Мосийчук назвал силы, способные уничтожить Крымский мост

23.08.2018 19:46

Депутат Верховной Рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук заявил, что избавиться от построенного Россией Крымского моста Украине помогут «высшие силы» и «союзники с Кавказа».

По его мнению, уничтожить мост украинцам поможет «Господь Бог» и «природная стихия». Так, политик уточнил: «Керченский мост — это враждебная инфраструктура, потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора.

И, конечно, при освобождении Крыма и для дальнейшей оккупации — это стратегический объект. Любая нормальная страна мира, которая пребывает в состоянии войны за свою территорию, своих людей, конечно, стремится к уничтожения вражеской инфраструктуры».

Источник: donpress.com