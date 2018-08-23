- Отмена субсидий из-за счетчиков: Рева рассказал, кому нужно бояться22:16
- Кучма назвал главные ошибки Украины за годы независимости21:45
- В сентябре погода преподнесет сюрприз21:16
- "Это Украина", - жители "ДНР" расклеили поздравления с Днем Независимости и повесили сине-желтые флаги20:46
- Cтало известно о тайных переговорах и союзном договоре: Будет две, а то и три Украины. ВИДЕО20:13
- Мосийчук назвал силы, способные уничтожить Крымский мост19:46
- «Наши люди везде»: на оккупированном Донбассе заметили украинские флаги и патриотические надписи19:14
- Такого еще не было: выборы президента в Украине собираются перенести18:16
- "Давить украинцев живьем бульдозерами", - взбешенные россияне завалили Сеть угрозами из-за слов Порошенко о ВСУ16:46
- Можно ли получить новую справку ВПЛ, если старую отменили14:08
Отмена субсидий из-за счетчиков: Рева рассказал, кому нужно бояться
Кабинет министров Украины 22 августа планировал рассмотреть постановление относительно отмены субсидий на газ для потребителей без газовых счетчиков. Однако в последний момент рассмотрение документа отложили.
Подробности инициативы правительства рассказал министр социальной политики Андрей Рева. По его словам, украинские СМИ "не совсем достоверно передали информацию" относительно сути постановления, передает from-ua.
Как объяснил Рева, в Украине зарегистрированы многочисленные случаи, когда люди отказываются от счетчиков. "Нормы, на которые людям насчитываются платежи, ниже, чем те, которые были бы, если бы был счетчик", - отметил он.
При этом министр подчеркнул, что до 2021 года счетчики должны стоять у всех.
"Представьте себе - люди претендуют на субсидии, но отказываются от установки счетчика. В то же время, тариф на установку счетчика заложен в стоимость газа. Организация, которая продает газ, приходит к гражданам, предлагает установить счетчики, а они отказываются. В таком случае предусматривалось, что если предлагалось установить счетчик, и потребитель отказался, им тогда предлагали не давать субсидии", - рассказал он.
"В то же время, информация прозвучала, что всем, кто не имеет счетчиков, Кабмин хочет отменить субсидии – это была неправда", - заявил министр.
"Это постановление, о котором я говорю, было включено в повестку дня. Но во время обсуждения повестки перед заседанием Кабмина оно было снято с рассмотрения, о чем потом премьер-министр и сказал", - уточнил Рева.
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, счетчик
- Для Украины вырисовывается новый сценарий событий. Чего ожидать от России?
- Украинского узника Кремля выпустили из психбольницы
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- Путь из Донецка во Львов сократится до 10 часов
- Мнение: "Не существует никакого "народа юго-востока"
- Федерализация Украины и отказ от НАТО могли бы решить «украинскую проблему» — Путин
- Захар Прилепин отрицает, что его батальон в Донецке разоружили22:41
- "Это Украина", - жители "ДНР" расклеили поздравления с Днем Независимости и повесили сине-желтые флаги20:46
- «Наши люди везде»: на оккупированном Донбассе заметили украинские флаги и патриотические надписи19:14
- Пять часов жесткой схватки: в бою под Крымским четверо украинских воинов погибли, сдерживая натиск врага18:44
- Луганская ОВГА официально подтвердила закрытие КПВВ «Станица Луганская»17:45
- После ранения умер российский наемник с позывным «Донской»16:19
- Противник считает потери: стали известны подробности пятичасового боя на Бахмутке15:58
- Боевики атаковали позиции ВСУ на Луганщине: у сил ООС большие потери15:42
- В «ДНР» «батальон Прилепина» объявили ОПГ15:21
- "Пуля снайпера оборвала жизнь бойца ВСУ родом из Крыма", - Сеть оплакивает гибель Георгия Ольховского на Донбассе15:00
- Захар Прилепин отрицает, что его батальон в Донецке разоружили22:41
- Отмена субсидий из-за счетчиков: Рева рассказал, кому нужно бояться22:16
- Кучма назвал главные ошибки Украины за годы независимости21:45
- В сентябре погода преподнесет сюрприз21:16
- "Это Украина", - жители "ДНР" расклеили поздравления с Днем Независимости и повесили сине-желтые флаги20:46
- Cтало известно о тайных переговорах и союзном договоре: Будет две, а то и три Украины. ВИДЕО20:13
- Мосийчук назвал силы, способные уничтожить Крымский мост19:46
- «Наши люди везде»: на оккупированном Донбассе заметили украинские флаги и патриотические надписи19:14
- Пять часов жесткой схватки: в бою под Крымским четверо украинских воинов погибли, сдерживая натиск врага18:44
- Такого еще не было: выборы президента в Украине собираются перенести18:16
- Эта молитва поможет разрешить трудную ситуацию09:22
- В Украине запретили популярный антисептик21:47
- Скромная «дача» Анатолия Гриценко. Расследование коррупционных схем16:20
- Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни09:05
- ВАЖНО! В украинской курятине найдена опасная инфекция08:31
- Почему нельзя давать деньги в праздник07:45
- Гримчак рассказал, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине15:45
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди
- Пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- Путин отрекся от боевиков на Донбассе
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге
- Как жителям неподконтрольного Донбасса получить биометрический паспорт: Инструкция
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Украинцы поголовно устанавливают бойлеры: почему может быть опасно и выгодно ли