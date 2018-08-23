Отмена субсидий из-за счетчиков: Рева рассказал, кому нужно бояться

23.08.2018 22:16

Кабинет министров Украины 22 августа планировал рассмотреть постановление относительно отмены субсидий на газ для потребителей без газовых счетчиков. Однако в последний момент рассмотрение документа отложили.

Подробности инициативы правительства рассказал министр социальной политики Андрей Рева. По его словам, украинские СМИ "не совсем достоверно передали информацию" относительно сути постановления, передает from-ua.

Как объяснил Рева, в Украине зарегистрированы многочисленные случаи, когда люди отказываются от счетчиков. "Нормы, на которые людям насчитываются платежи, ниже, чем те, которые были бы, если бы был счетчик", - отметил он.

При этом министр подчеркнул, что до 2021 года счетчики должны стоять у всех.

"Представьте себе - люди претендуют на субсидии, но отказываются от установки счетчика. В то же время, тариф на установку счетчика заложен в стоимость газа. Организация, которая продает газ, приходит к гражданам, предлагает установить счетчики, а они отказываются. В таком случае предусматривалось, что если предлагалось установить счетчик, и потребитель отказался, им тогда предлагали не давать субсидии", - рассказал он.

"В то же время, информация прозвучала, что всем, кто не имеет счетчиков, Кабмин хочет отменить субсидии – это была неправда", - заявил министр.

"Это постановление, о котором я говорю, было включено в повестку дня. Но во время обсуждения повестки перед заседанием Кабмина оно было снято с рассмотрения, о чем потом премьер-министр и сказал", - уточнил Рева.