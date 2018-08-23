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Погода на сегодня: тепло и сухо

23.08.2018 08:28
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Погода на сегодня: тепло и сухо

Сегодня, 23 августа, по всей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода. Максимальная температура воздуха днем до +31 градуса, сообщает Укргидрометцентр.
Так, на западе страны преимущественно без осадков, дневная температура воздуха 24-26 градусов, а в Черновицкой области ожидаются дожди с грозами. На востоке страны также ожидается сухая погода, днем столбики термометра покажут +24...+26 градусов.
В центральном регионе температура воздуха днем 24-28 градусов выше нуля. На севере Украины осадков не предвидится, дневная температура 22-26 градусов. На юге также без осадков и традиционно теплее, температура воздуха днем 27-31 градус.
В Киеве в этот день также без осадков, дневная температура 24-26 градусов тепла.



Теги: Донбасс, тепло, осадки, прогноз погоды
 
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