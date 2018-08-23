Погода на сегодня: тепло и сухо

23.08.2018 08:28

Сегодня, 23 августа, по всей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода. Максимальная температура воздуха днем до +31 градуса, сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны преимущественно без осадков, дневная температура воздуха 24-26 градусов, а в Черновицкой области ожидаются дожди с грозами. На востоке страны также ожидается сухая погода, днем столбики термометра покажут +24...+26 градусов.

В центральном регионе температура воздуха днем 24-28 градусов выше нуля. На севере Украины осадков не предвидится, дневная температура 22-26 градусов. На юге также без осадков и традиционно теплее, температура воздуха днем 27-31 градус.

В Киеве в этот день также без осадков, дневная температура 24-26 градусов тепла.