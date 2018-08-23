Порошенко показал "российским оккупантам", что в Украине им светит только одно - смерть

23.08.2018 12:26

Президент Украины Петр Порошенко поделился невероятными кадрами с генеральной репетиции парада по случаю 27-го Дня Независимости. Украинце в соцсетях в восторге от зрелищных фото и ждут с нетерпением главного события, передает "Диалог.UA". Уже завтра, 24 августа, Украина будет праздновать свой главный праздник - День Независимости. По этому случаю в Киеве традиционно состоится военный парад, который покажет оккупанту и всему миру мощь возродившегося украинского войска.

В среду, 22 августа, в центре столицы состоялась генеральная репетиция события года. Участие в ней принял и украинский лидер Петр Порошенко, показав после в Facebook кадры, где он запечатлен вместе с украинскими воинами. Он подчеркнул, что дня него большая честь стоять рядом возле защитников Украины. "Имел повод сказать это лично", - уточнил президент, пригласив киевлян и гостей города посетить парад и вместе отпраздновать День Независимости. Сети пришли в восторг от фотографий с украинским лидером.

"От этих фото даже сердце замирает. Гордость берет за нашу армию и страну, наконец независимую. Слава Украине! Слава нашему народу! С Днем Независимости", - отметил подписчик. Другие обратили внимание, что Порошенко стал первым президентом, ставшим в шеренгу с украинскими военными. Предыдущие президенты стояли на трибуне.

Отдельные комментаторы не упустили возможности "подколоть" агрессора Путина. "Представляете, как бы было сложно Путину такую фотографию сделать. Пришлось бы морпехов-карликов со всей страны собирать", - постебался подписчик.