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Такого еще не было: выборы президента в Украине собираются перенести
В Украине собираются перенести дату выборов президента, готовится соответствующее представление в Конституционный Суд
Об этом в четверг, 23 августа, заявил народный депутат Леонид Емец в своем Facebook.
Нардеп написал, что «по его информации готовится представление в Конституционный Суд с целью переноса даты выборов президента Украины».
Отметим, на просьбу журналистов прокомментировать указанную информацию председатель Верховной Рады Андрей Парубий в четверг заявил, что «из официальных источников ему об этом неизвестно» и отметил, что, согласно Конституции, эти выборы должны состояться в последнее воскресенье марта 2019 года.
«Если я не ошибаюсь, согласно Конституции, выборы проходят в последнее воскресенье марта пятого года полномочий», — заявил спикер Рады.
При этом во фракции «Блок Петра Порошенко» выразили уверенность, что дату очередных президентских выборов не перенесут.
Ранее собщалось, что что президентские выборы в Украине под угрозой срыва. Все дело в том, что если Верховная Рада уволит членов Центральной избирательной комиссии, но не назначит новых, то выборы в 2019 году попросту будет некому проводить. Об этом говорит заместитель главы ЦИК Андрей Магера.
«В таком случае может быть ситуация, когда Центральная избирательная комиссия будет работать в неполномочном составе. То есть не в условиях кворума, который предусмотрен законом, — это не менее двух третей от состава комиссии, то есть не менее 10 человек», — пояснил Магера.
Источник politeka.
Теги: Украина, Донбасс, перенос, выборы президента
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