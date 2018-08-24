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Агрессору посылают мощный сигнал: Тымчук пояснил целесообразность проведения военного парада

24.08.2018 10:30
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Агрессору посылают мощный сигнал: Тымчук пояснил целесообразность проведения военного парада

Через проведение в Киеве военного парада Украина пошлет России четкий сигнал, что у нашей страны есть все для защиты от армии страны – агрессора.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», об этом заявил координатор группы «Информационное сопротивление», депутат ВР Дмитрий Тымчук. Он отмечает, что фактически любая воюющая страна, в частности та, что защищается, будет заботиться о высоком моральном духе населения, и парад с бойцами и техникой для Украины очень кстати.

«Если было не совсем понятно, кого мы пугали, проводя парады в мирное время, то сейчас совершенно ясно, для чего мы это делаем. Это сигнал Кремлю, что у нас есть армия, которая может защитить народ Украины, а также сигнал населению, в том числе и нашим «ватникам», которых у нас очень немало, особенно на юге и востоке, о том, что не только у России есть танки», – пояснил Тымчук.

При этом он отметил, что в ходе празднования Дня независимости Россия может пойти на провокации, однако украинские спецслужбы о них знают и ситуация находится под контролем. 



Теги: Донбасс, Киев, парад, День Независимости, Тымчук
 
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