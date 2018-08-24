Больше никаких Зайцевых: для украинских водителей готовят новые наказания

24.08.2018 10:16

В Украине предлагают ужесточить наказание за совершение смертельных ДТП.

В частности, предлагается ввести определенный минимальный срок лишения свободы для водителей, чья вина в смертельной аварии была доказана. Об этой инициативе рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Мне кажется, что законодатель должен точно указать: если в ДТП есть смерть по вине водителя, он должен получить не меньше, скажем, одного-двух-трех лет, как законодатель определит, лишения свободы», — заявил он.

Генпрокурор отметил, что верхнюю планку наказания может определять закон, однако нижняя должна быть постоянной. По его словам, сейчас проблема заключается в том, что суды часто используют отсутствие обязательного минимального наказания для того, что переводить дела о смертельных ДТП в условное наказание.

В 98% случаев судья присуждает виновнику смертельного ДТП условное наказание, упираясь на то, что стороны пришли к соглашению. То есть, речь идет о получении пострадавшей стороной материальной компенсации за погибшего человека.

«Думаю, что водители должны бы четко осознавать: смерть человека по его вине должна потянуть за собой срок минимального заключения», — подчеркнул прокурор.

Источник: https://from-ua.com