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Больше никаких Зайцевых: для украинских водителей готовят новые наказания
В Украине предлагают ужесточить наказание за совершение смертельных ДТП.
В частности, предлагается ввести определенный минимальный срок лишения свободы для водителей, чья вина в смертельной аварии была доказана. Об этой инициативе рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Мне кажется, что законодатель должен точно указать: если в ДТП есть смерть по вине водителя, он должен получить не меньше, скажем, одного-двух-трех лет, как законодатель определит, лишения свободы», — заявил он.
Генпрокурор отметил, что верхнюю планку наказания может определять закон, однако нижняя должна быть постоянной. По его словам, сейчас проблема заключается в том, что суды часто используют отсутствие обязательного минимального наказания для того, что переводить дела о смертельных ДТП в условное наказание.
В 98% случаев судья присуждает виновнику смертельного ДТП условное наказание, упираясь на то, что стороны пришли к соглашению. То есть, речь идет о получении пострадавшей стороной материальной компенсации за погибшего человека.
«Думаю, что водители должны бы четко осознавать: смерть человека по его вине должна потянуть за собой срок минимального заключения», — подчеркнул прокурор.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Харьков, водитель, наказание, ДТП, автомобиль
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