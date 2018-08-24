«Давайте скажем на весь мир: Донбасс и Крым будут возвращены Украине»: Тимошенко выступила с мощной речью, заявив, что наша страна непременно буде членом ЕС и НАТО

24.08.2018 22:15

Лидер партии «Батьківщина», Юлия Тимошенко во время выступления на презентации концепта Новой народной Конституции отметила, что Украина непременно вернет в свой состав оккупированный Крым, прекратит военные действия на востоке страны, а также построит свое будущее в составе ЕС и НАТО, передает replyua.net.

Отметим, данное мероприятие, на котором выступила Юлия Владимировна, проходит в Национальной академии наук Украины в Киеве. Политик также подчеркнула, что прежде всего, Украине сейчас нужен мир."Давайте скажем на весь мир: Донбасс и Крым будут возвращены Украине, наша земля объединится, территориальная целостность будет восстановлена. Мы будем бороться до победы, ведь первое, чего мы хотим, - это мира. И мы за мир будем бороться", - сказала она.



Тимошенко также вспомнила украинских воинов, поблагодарив их за то, что в первые дни пошли защищать страну от агрессора. "Хотела бы теплыми словами вспомнить тех, кто отдал жизнь за Украину - за наше суверенное право жить", - сказала она. Лидер партии «Батьківщина», также пообещала, что все жители Донбасса, которые в связи с непростой ситуацией на востоке страны, вынуждены были покинуть свои дома, смогут вернуться домой. Еще Тимошенко рассказала о том, что Украина непременно станет участницей НАТО, пообещав сделать все возможное. "Хочу четко сказать: система сильной безопасности и защиты есть в НАТО. И мы как Украина будем членом НАТО. Мы сделаем все, чтобы достичь стандартов НАТО", - подытожила Юлия Тимошенко.