- Новая волна санкций США против России: ударят по больному, известна точная дата20:20
- Гимн Украины снова предлагают изменить20:00
- Путин готовится освободить Сенцова: надежные источники "в один голос" анонсируют громкое решение Кремля19:46
- Под Горловкой серьезный пожар19:30
- Порошенко: "Вовек не забудем погибших бойцов ВСУ и мирных граждан и никогда не простим российского агрессора"18:55
- Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу – Меркель18:38
- Украину атакует банда телефонных мошенников: услышав это, немедленно кладите трубку18:20
- Во время выступления Порошенко солдат почетного караула потерял сознание17:45
- В Украине снова заговорили о создании Министерства по делам ветеранов17:30
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге17:00
Гимн Украины снова предлагают изменить
Жительница Ракетного урочища Николаевской области Тамара Вишнякова, местная активистка, которая просила пустить в район электробусы и провести чистку реки, предложила поменять текст гимна Украины. Речь идет непосредственно о первой строке.
Тамара Сергеевна, которая предложила такую идею, является членом всеукраинской культурно-просветительной организации «Гуманный педагог» и помощником депутата Николаевского облсовета. Она является автором проекта социально-культурного развития области «Украина — это мы». Свое предложение женщина озвучила на заседании исполкома 16 августа.
«Знаете что, есть электронная петиция, которая заканчивается знаете, чем? Просьбой изменить первую строку нашего прекрасного Гимна Украины на слова "Хай розквітне в Україні і слава, і воля". Это же позитив такой!» — сказала Тамара Вишнякова.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, гимн, изменение
- Парламент поддержал инициативу Радикальной партии, относительно стратегического военного союза с США
- Мир убедился, что народ Украины делегировал свои полномочия дебилам
- Симоненко: Партия регионов что-то делит с БЮТовцами
- В парламент Украины могут пройти 7 политических партий, - опрос
- С Днем Независимости - европейские и украинские послы исполнили гимн Украины (ВИДЕО)
- Артур Герасимов - у нового главы фракции "Блок Петра Порошенко" "яркое донбасское прошлое"
- Под Горловкой серьезный пожар19:30
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге17:00
- Адекватный ответ на провокации: под Авдеевкой ВСУ разгромили блиндаж и военный грузовик "ДНР"15:46
- В День Независимости Украины войска Путина жестко обстреляли мирных жителей Донбасса14:48
- В Енакиево боевики «ДНР» устроили в городе поиск «шпионов»14:15
- Кровавые сутки в ООС. ВСУ понесли потери12:28
- На блокпостах «ДНР» увеличивается количество вооруженных боевиков12:10
- КПВВ «Майорск» закрыт из-за обстрела оккупантов11:40
- Очереди на блокпостах Донбасса сегодня, 24 августа09:52
- Тебе тут не место, ты несешь угрозу - "Литературного" террориста Захара Прилепина задержали на границе с Боснией 09:15
- Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом20:38
- Новая волна санкций США против России: ударят по больному, известна точная дата20:20
- Гимн Украины снова предлагают изменить20:00
- Путин готовится освободить Сенцова: надежные источники "в один голос" анонсируют громкое решение Кремля19:46
- Под Горловкой серьезный пожар19:30
- Назван продукт, который может спровоцировать сахарный диабет19:15
- Порошенко: "Вовек не забудем погибших бойцов ВСУ и мирных граждан и никогда не простим российского агрессора"18:55
- Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу – Меркель18:38
- Украину атакует банда телефонных мошенников: услышав это, немедленно кладите трубку18:20
- Ученые обнаружили у человека новый орган18:00
- Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали20:57
- Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом20:38
- Назван продукт, который может спровоцировать сахарный диабет19:15
- Ученые нашли способ избавить от алкоголизма при помощи компьютерной игры17:15
- Названы самые подлые знаки Зодиака13:01
- Опасно ли оставлять зарядку в розетке11:01
- Рейтинг самых горячих мужчин по знаку зодиака09:30
- ВАЖЛИВО! Нові правила виклику швидкої допомоги08:15
- Эта молитва поможет разрешить трудную ситуацию09:22
- В Украине запретили популярный антисептик21:47
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди
- Пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге
- Как жителям неподконтрольного Донбасса получить биометрический паспорт: Инструкция
- Украинцы поголовно устанавливают бойлеры: почему может быть опасно и выгодно ли
- Жители Горловки на грани бунта: довели пьяные боевики
- Депутаты Госдумы РФ обещают «присоединить Донбасс»