- У Киева есть прогресс в вопросе интеграции в НАТО – Болтон21:31
- Гриценко рассказал, как решить проблему с РФ в Азовском море21:15
- Новая волна санкций США против России: ударят по больному, известна точная дата20:20
- Гимн Украины снова предлагают изменить20:00
- Путин готовится освободить Сенцова: надежные источники "в один голос" анонсируют громкое решение Кремля19:46
- Под Горловкой серьезный пожар19:30
- Порошенко: "Вовек не забудем погибших бойцов ВСУ и мирных граждан и никогда не простим российского агрессора"18:55
- Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу – Меркель18:38
- Украину атакует банда телефонных мошенников: услышав это, немедленно кладите трубку18:20
- Во время выступления Порошенко солдат почетного караула потерял сознание17:45
Гриценко рассказал, как решить проблему с РФ в Азовском море
Военные действия Российской Федерации на территории Сирии и Украины, вмешательство в выборы главы США и отравление граждан на территории чужого государства, далеко не все злодеяния власти Кремля. Именно эти действия заставили Запал принять кардинальные мери относительно России и применить к державе жесткие санкции, передает replyua.net.
В тоже время лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что в будущем стране-аргессору грозят еще больше ужесточенные ограничения, так как Путин продолжает свою политику.
По словам депутата, действия России в Азовском море также будут учтены, когда в очередной раз введет санкции. «В этой конкретной ситуации нужны не только украинские, но и международные усилия – кооперация с другими. Политика Путина и в Сирии, и в Британии, и еще где-то – он нарывается-нарывается», - сообщил политик.
Гриценко также отметил, что новые санкции с каждым разом все ближе подходят к главе Кремля, подчеркнув, что в верхушке власти уже началась паника. «И вы видите - санкции увеличиваются-увеличиваются, они задевают уже олигархат около него, они уже суетятся", - добавил политик. Напомним, ранее лидер партии "Гражданская позиция" заявил, что в скором времени Крым вернется в состав Украины. «Я гарантирую: Украина вернется в границы, существовавшие по состоянию на начало февраля 2014 года», - заявил Гриценко.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, конфликт
- Стало известно, кого Путин хочет привести к власти в Украине
- Новый удар по Украине: генерал раскрыл задумку Путина с его провокациями в Азовском море
- "Возможность вырваться из своей провинции, которую они если и покидали, то для поездок в Магадан", - Бабченко объяснил, когда могут прекратиться командировки российских наемников в Луганск и Донецк
- Азовское море "окольцуют" автомобилями, чтобы решить экологические проблемы
- Янукович на Форуме в Донецке заявил о пересмотре газовых соглашений с Россией
- Всемирный банк прогнозирует обвал экономики России из-за аннексии Крыма
- Под Горловкой серьезный пожар19:30
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге17:00
- Адекватный ответ на провокации: под Авдеевкой ВСУ разгромили блиндаж и военный грузовик "ДНР"15:46
- В День Независимости Украины войска Путина жестко обстреляли мирных жителей Донбасса14:48
- В Енакиево боевики «ДНР» устроили в городе поиск «шпионов»14:15
- Кровавые сутки в ООС. ВСУ понесли потери12:28
- На блокпостах «ДНР» увеличивается количество вооруженных боевиков12:10
- КПВВ «Майорск» закрыт из-за обстрела оккупантов11:40
- Очереди на блокпостах Донбасса сегодня, 24 августа09:52
- Тебе тут не место, ты несешь угрозу - "Литературного" террориста Захара Прилепина задержали на границе с Боснией 09:15
- 7 вещей, которые происходят с нами во время сна21:45
- У Киева есть прогресс в вопросе интеграции в НАТО – Болтон21:31
- Гриценко рассказал, как решить проблему с РФ в Азовском море21:15
- Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали20:57
- Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом20:38
- Новая волна санкций США против России: ударят по больному, известна точная дата20:20
- Гимн Украины снова предлагают изменить20:00
- Путин готовится освободить Сенцова: надежные источники "в один голос" анонсируют громкое решение Кремля19:46
- Под Горловкой серьезный пожар19:30
- Назван продукт, который может спровоцировать сахарный диабет19:15
- 7 вещей, которые происходят с нами во время сна21:45
- Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали20:57
- Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом20:38
- Назван продукт, который может спровоцировать сахарный диабет19:15
- Ученые нашли способ избавить от алкоголизма при помощи компьютерной игры17:15
- Названы самые подлые знаки Зодиака13:01
- Опасно ли оставлять зарядку в розетке11:01
- Рейтинг самых горячих мужчин по знаку зодиака09:30
- ВАЖЛИВО! Нові правила виклику швидкої допомоги08:15
- Эта молитва поможет разрешить трудную ситуацию09:22
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди
- Пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге
- Как жителям неподконтрольного Донбасса получить биометрический паспорт: Инструкция
- Украинцы поголовно устанавливают бойлеры: почему может быть опасно и выгодно ли
- Жители Горловки на грани бунта: довели пьяные боевики
- Депутаты Госдумы РФ обещают «присоединить Донбасс»