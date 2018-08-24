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Гройсман анонсировал повышение тарифов на газ для населения

24.08.2018 07:00
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Гройсман анонсировал повышение тарифов на газ для населения

Кабинет министров Украины повысит тарифы на газ для населения, так как это является одним из главных требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил: «Я вчера на заседании правительства дал развернутый и абсолютно честный ответ о том, что происходит, почему мы должны повышать цену на газ, потому что это требование. Но требование это возникает потому, что нам нужна работа с внешними заимствованиями… Потому это требование находится в повестке дня. Мы с этим работаем».

По словам главы правительства без получения кредита МВФ Украину ожидает дефолт. Гройсман добавил: «Я понимаю, что люди его воспринимают категорически негативно, я и сам его воспринимаю негативно. Но между двумя плохими решениями я выберу то, которое меньше всего будет приносить вред украинским гражданам».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, газ, повышение тарифов, Гройсман
 
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