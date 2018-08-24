Гройсман анонсировал повышение тарифов на газ для населения

24.08.2018 07:00

Кабинет министров Украины повысит тарифы на газ для населения, так как это является одним из главных требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил: «Я вчера на заседании правительства дал развернутый и абсолютно честный ответ о том, что происходит, почему мы должны повышать цену на газ, потому что это требование. Но требование это возникает потому, что нам нужна работа с внешними заимствованиями… Потому это требование находится в повестке дня. Мы с этим работаем».

По словам главы правительства без получения кредита МВФ Украину ожидает дефолт. Гройсман добавил: «Я понимаю, что люди его воспринимают категорически негативно, я и сам его воспринимаю негативно. Но между двумя плохими решениями я выберу то, которое меньше всего будет приносить вред украинским гражданам».

Источник: https://donpress.com