Их рассказ не укладывается в голове: семью из Днепра, которая загадочно исчезла в Крыму, нашли

Пропавшая в Крыму молодая семья из Днепра нашлась, но вызвала волну возмущения у украинцев.

О том, что семья нашлась, сообщили их близкие в комментариях под записью о розыске в Фейсбук. 23 августа семья Киливник уже пересекла границу с Украиной и связалась с родными. Оказалось, что туристы даже не подозревали, что их потеряли. В поселок Межводное они поехали на своей машине и, очевидно, просто не купили сим-карты для связи с родственниками.

Не находя себе места, в Крым даже отправились родители супругов. Поиски также осложнялись тем, что близкие не могли подать заявление ни в украинскую полицию, где говорили, что у них нет связей на полуострове, ни в МИД, который считает Крым украинской территорией.

На отдых семья с двумя детьми поехала 8 августа и перестала выходить на связь через два дня.

«И вправду как оказалось, заотдыхались. Теперь будут нам поочередно всем объясняться и просить прощения у двух стран», — написала знакомая семьи Татьяна Крицкая.

«Удивительно, но за все время ни жене, ни мужу не пришло в голову написать одно короткое смс родителям. Цензурных слов не хватает мне, а этой семейке совести и мозгов. В голове не укладывается. На машине приехали за кучу километров, а до соседнего ларька позвонить — мозгов не хватило. Да у прохожего возьми телефон, дай 50 рублей и позвони! И не было бы всей истории. Это все от недостатка воспитания», — обсуждают историю в сети.

«Прежде чем поднимать на уши общественность, нужно разобраться самим на семейном уровне», «Какого хрена они туда поперлись? Мало что ли моря в Украине?», «Ребята, приезжая в Крым, просто покупайте симку. И будете и на связи и с Интернетом. Близких надо беречь», — также пишут в комментариях.

Источник: https://from-ua.com