Названы сроки роста тарифов на электроэнергию

24.08.2018 10:00

Тарифы на электричество будут относительно стабильными до полного запуска рынка в июле 2019 года.



Такой прогноз дала глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко, передает Радио НВ.



«До июля мы существенных изменений, существенного повышения тарифа на электроэнергию не ожидаем. А для бытовых потребителей тарифы останутся неизменными», – сказала она



По словам Кривенко, существующие формульные подходы к ценообразованию, такие как «Роттердам+», в настоящее время сдерживают рост тарифов для конечных потребителей – «ограничивают желания, особенно субъектов генерирующей энергии, в отношении повышения цены».



Глава НКРЭКУ допустила возможный рост цен после июля 2019 года.



«Учитывая тот фактор, что у нас очень большая концентрация крупных генерирующих предприятий на рынке электроэнергии, действительно, возможен рост», – сказала она.



Как известно, в прогнозе Кабинета министров на 2019-2021 годы заложен ежегодный рост тарифов на электроэнергию на 25%.

Источник: https://zi.dn.ua