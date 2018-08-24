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Новая волна санкций США против России: ударят по больному, известна точная дата
США планируют вводить новые санкции против России
Так, под ограничение доступа подпадают «чувствительные товары», которые контролируются национальной безопасностью США.
Из-за применения химического оружия на территории Великобритании, против России введут санкции уже 27 августа.
Это будет первый этап санкций из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.
Изначально будет внедрен запрет на экспорт военных технологий, он не будет касаться какой-то конкретной компании. Кроме того, санкции коснутся финансовой помощи и кредитов, продажи оружия и военного финансирования, экспорт и импорт товаров и технологий для космоса и безопасности полетов и товаров двойного назначения (товары, которые могут использоваться как в гражданской, так и в военной промышленности).
Администрация App Store решила удалить российское приложение из-за деятельности на территории Крыма. Речь идет о сервисе по онлайн-бронировании жилья «Суточно.ру».
«Нам пришло письмо со ссылкой на американское законодательство, где речь идет о наложены санкции на Крым, поэтому мы понимаем, что такие действия связаны именно с Крымом. В целом, в летний период на Крым у нас приходится около 22% бронирований «, сообщили представители приложения.
Российский банк вынужден продавать свою “дочку” в Турции, приносящую ему колоссальные убытки. Гении банковской сферы и гибридные менеджеры высшего звена вновь подтверждают свою посредственную репутацию, в условиях благоденственных санкций и всеобщего вставания с колен. И подтверждают не где-нибудь, а на плацдарме дружественной и почти братской Турции, где российский Сбербанк, ни много ни мало, а просел на 1 миллиард долларов.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, США, Донбасс, санкции
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