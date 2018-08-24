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Обложка «Вестей» в канун 27-й годовщины Дня независимости возмутила соцсети
Как передает replyua.net, своеобразный «подарок» пророссийское издание скандального Гужвы подготовило для украинцев в канун празднования 27-й годовщины Дня независимости Украины. На заглавной странице газеты красуются ненавящиво всего три слова: мир, дружба и двуязычие. Это все на четвертом годе войны, при доказанных преступлениях России, при возобновлении нашей состоятельности быть независимым государством.
Комментируя новость, блогер Татьяна Гончаренко написала у себя в Facebook, сегодняшняя обложка «Вестей» – это пример того, как можно манипулировать и делать вражеский антиукраинской контент, формально соблюдая все стандарты. Сконцентрировали «ватную» публику, провели среди нее опрос с хитро сформулированными вопросами, и вот вам.
Блогер отмечает, что теперь никто в «Вестям» не предъявит никакие претензии, что они сеют какую-то рознь, манипулируют общественным мнением, ведь они ссылаются на мнения простых украинцев и на результаты опрошенных людей, для которых, как оказалось, слоганы «Оппозиционного блока» и «За життя!» сегодня на первом месте.
Теги: Украина, Донбасс, газета, издание, День Независимости
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