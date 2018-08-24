- Такого поздравления еще не было! Сеть расторгало поздравление шоумена Зеленского с Днем независимости Украины (ВИДЕО)11:15
- Погода на 24 августа: кое-где праздник будет испорчен10:45
- Агрессору посылают мощный сигнал: Тымчук пояснил целесообразность проведения военного парада10:30
- Больше никаких Зайцевых: для украинских водителей готовят новые наказания10:16
- Названы сроки роста тарифов на электроэнергию10:00
- Очереди на блокпостах Донбасса сегодня, 24 августа09:52
- Обложка «Вестей» в канун 27-й годовщины Дня независимости возмутила соцсети09:46
- Захарченко с каской, шествие и концерт: оккупированный Донецк отмечает День шахтера09:00
- ВАЖЛИВО! Нові правила виклику швидкої допомоги08:15
- В Горловке боевики «ДНР» устроили облаву на дорогах08:02
Погода на 24 августа: кое-где праздник будет испорчен
Прогноз погоды на 24 августа в Украине в целом порадует украинцев комфортными для отдыха погодными условиями
На всей территории страны будет царить не слишком высокая температура воздуха, в основном будет сухо и ясно. Дожди синоптики обещают только на территории Закарпатской и Черновицкой областей. Однако и там ливни не принесут прохлады, на всей территории страны температура не поднимется выше +30.
О приближении осени напомнит ночная температура на севере и востоке. Здесь синоптики обещают не выше +10-12 градусов. Такой погодной ситуацией украинцы обязаны антициклону, который сейчас господствует над территорией нашей страны.
Западная Украина 24 августа будет радовать местных жителей и отдыхающих приятной погодой. Ночная температура воздуха в регионе достигнет + 13-15, дневная + 27-29. Кратковременные дожди синоптики прогнозируют только на территории Закарпатской и Черновицкой областей.
Отличные условия для прогулок будут 24 августа в Карпатах. Здесь будет царить ясное и солнечная погода. Ночью столбик термометра поднимется до + 14-16 градусов, + 27-29 днем.
На севере также будет царить ясное и сухая погода. Никаких осадков, + 8-10 ночью, +25-27 днем.
Так же прохладно будет ночью и на востоке. Ночью воздух прогреется до + 10-12 градусов, днем +26-28 тепла.
В центре Украины на День Независимости будет + 12-14 градусов ночью и +27-29 градусов днем. Без осадков.
На юге 24 августа будет несколько жарче — + 16-18 ночью и +28-30 днем.
Аналогичными будут погодные условия на Крымском полуострове. Сухо и ясно, + 14-16 ночью, + 27-29 днем.
Погода в Киеве будет идеальной для праздничных мероприятий — ночью +17-19 ночью, + 27-29 днем, никаких осадков, ясно.
Центральная геофизическая обсерватория Украины напоминает, что жарче всего в Киеве на День Независимости было в 2007 году — +35.8 градусов, прохладнее всего -в 1907 — только +7.4 тепла.
По народному календарю сегодня — день Евпла. В это время начинали собирать урожай облепихи и стригли овец. Также существовало верование, что 24 августа нельзя ни в коем случае пить, ведь к такому человеку придут души предков и обязательно его накажут. Крестьяне верили, что на Евпла ночью по полю скачет белый конь, который ищет своего погибшего всадника. Поэтому люди обычно не выходили с наступлением темноты на улицу.
Народные приметы 24 августа
- Дождь на рассвете — дожди будут еще несколько дней.
- Утром туман на водоемах — день будет хорошим.
- Если 24 августа стоит ясная погода, то сентябрь будет теплым.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, погода, праздник, День Независимости, прогноз погоды
- 20 лет Независимости. Дзержинск: матерей-героинь стало больше
- 20 лет Независимости. Дружковка: малый бизнес - на подъеме
- Прикордонники посилять заходи безпеки на кордоні напередодні Дня Незалежності
- В Мариуполе библиотеки отмечают День независимости "созвездием" выставок
- 20 лет Независимости. Горловка: вместо шахт - рынки
- Мощный контроль приносит плоды: как проходит на Донетчине празднование Дня Независимости
- Очереди на блокпостах Донбасса сегодня, 24 августа09:52
- Тебе тут не место, ты несешь угрозу - "Литературного" террориста Захара Прилепина задержали на границе с Боснией 09:15
- Захарченко с каской, шествие и концерт: оккупированный Донецк отмечает День шахтера09:00
- В Горловке боевики «ДНР» устроили облаву на дорогах08:02
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны07:45
- Жители Горловки не в силах терпеть, назревает бунт07:15
- Захар Прилепин отрицает, что его батальон в Донецке разоружили22:41
- "Это Украина", - жители "ДНР" расклеили поздравления с Днем Независимости и повесили сине-желтые флаги20:46
- «Наши люди везде»: на оккупированном Донбассе заметили украинские флаги и патриотические надписи19:14
- Пять часов жесткой схватки: в бою под Крымским четверо украинских воинов погибли, сдерживая натиск врага18:44
- Вся правда о предсказаниях Ванги11:30
- Такого поздравления еще не было! Сеть расторгало поздравление шоумена Зеленского с Днем независимости Украины (ВИДЕО)11:15
- Опасно ли оставлять зарядку в розетке11:01
- Погода на 24 августа: кое-где праздник будет испорчен10:45
- Агрессору посылают мощный сигнал: Тымчук пояснил целесообразность проведения военного парада10:30
- Больше никаких Зайцевых: для украинских водителей готовят новые наказания10:16
- Названы сроки роста тарифов на электроэнергию10:00
- Очереди на блокпостах Донбасса сегодня, 24 августа09:52
- Обложка «Вестей» в канун 27-й годовщины Дня независимости возмутила соцсети09:46
- Рейтинг самых горячих мужчин по знаку зодиака09:30
- Опасно ли оставлять зарядку в розетке11:01
- Рейтинг самых горячих мужчин по знаку зодиака09:30
- ВАЖЛИВО! Нові правила виклику швидкої допомоги08:15
- Эта молитва поможет разрешить трудную ситуацию09:22
- В Украине запретили популярный антисептик21:47
- Скромная «дача» Анатолия Гриценко. Расследование коррупционных схем16:20
- Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни09:05
- ВАЖНО! В украинской курятине найдена опасная инфекция08:31
- Почему нельзя давать деньги в праздник07:45
- Гримчак рассказал, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине15:45
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди
- Пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге
- Как жителям неподконтрольного Донбасса получить биометрический паспорт: Инструкция
- Украинцы поголовно устанавливают бойлеры: почему может быть опасно и выгодно ли
- Жители Горловки на грани бунта: довели пьяные боевики
- Депутаты Госдумы РФ обещают «присоединить Донбасс»