Погода на 24 августа: кое-где праздник будет испорчен

24.08.2018 10:45

Прогноз погоды на 24 августа в Украине в целом порадует украинцев комфортными для отдыха погодными условиями

На всей территории страны будет царить не слишком высокая температура воздуха, в основном будет сухо и ясно. Дожди синоптики обещают только на территории Закарпатской и Черновицкой областей. Однако и там ливни не принесут прохлады, на всей территории страны температура не поднимется выше +30.

О приближении осени напомнит ночная температура на севере и востоке. Здесь синоптики обещают не выше +10-12 градусов. Такой погодной ситуацией украинцы обязаны антициклону, который сейчас господствует над территорией нашей страны.

Западная Украина 24 августа будет радовать местных жителей и отдыхающих приятной погодой. Ночная температура воздуха в регионе достигнет + 13-15, дневная + 27-29. Кратковременные дожди синоптики прогнозируют только на территории Закарпатской и Черновицкой областей.

Отличные условия для прогулок будут 24 августа в Карпатах. Здесь будет царить ясное и солнечная погода. Ночью столбик термометра поднимется до + 14-16 градусов, + 27-29 днем.

На севере также будет царить ясное и сухая погода. Никаких осадков, + 8-10 ночью, +25-27 днем.

Так же прохладно будет ночью и на востоке. Ночью воздух прогреется до + 10-12 градусов, днем ​​+26-28 тепла.

В центре Украины на День Независимости будет + 12-14 градусов ночью и +27-29 градусов днем. Без осадков.

На юге 24 августа будет несколько жарче — + 16-18 ночью и +28-30 днем.

Аналогичными будут погодные условия на Крымском полуострове. Сухо и ясно, + 14-16 ночью, + 27-29 днем.

Погода в Киеве будет идеальной для праздничных мероприятий — ночью +17-19 ночью, + 27-29 днем, никаких осадков, ясно.

Центральная геофизическая обсерватория Украины напоминает, что жарче всего в Киеве на День Независимости было в 2007 году — +35.8 градусов, прохладнее всего -в 1907 — только +7.4 тепла.

По народному календарю сегодня — день Евпла. В это время начинали собирать урожай облепихи и стригли овец. Также существовало верование, что 24 августа нельзя ни в коем случае пить, ведь к такому человеку придут души предков и обязательно его накажут. Крестьяне верили, что на Евпла ночью по полю скачет белый конь, который ищет своего погибшего всадника. Поэтому люди обычно не выходили с наступлением темноты на улицу.

Народные приметы 24 августа

Дождь на рассвете — дожди будут еще несколько дней.

Утром туман на водоемах — день будет хорошим.

Если 24 августа стоит ясная погода, то сентябрь будет теплым.

Источник: https://politeka.net