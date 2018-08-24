Порошенко: Україна розірвала всі кайдани з СРСР та Російською імперією

24.08.2018 13:45

Під час сьогоднішнього виступу на військовому параді на честь Дня Незалежності України глава держави Петро Порошенко заявив, що наша держава розриває всі кайдани, які протягом досить тривалого часу пов’язували її із Радянським союзом та Російською імперією, інформує replyua.net.



«Найголовніше, дорогі мої, - ми обрали власний шлях розвитку і не маємо права з нього зійти на догоду зовнішнім ворогам і їх агентам усередині країни ... Ми розриваємо все кайдани, які пов'язують нас з Російською імперією, з Радянським Союзом», - зазначив він. Окрім цього, Порошенко підкреслив, що головним завданням нинішнього покоління та чинної української влади є зробити незалежність незворотною, аби Україна стала сильною та могутньою державою.



«Україна повинна спиратися на власні сили і жорстко захищати свої національні інтереси. Ми повинні зміцнювати незалежність країни конкретними кроками ... », - наголосив він.