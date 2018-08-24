Правительство Украины упростило процедуру вывоза детей за границу

24.08.2018 07:30

Украинское правительство утвердило изменения правил пересечения границы детьми. В частности, в отдельных случаях разрешен выезд ребенка за границу с одним из родителей без согласия другого сроком до одного месяца. Как пишет replyua.net, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.



Так, в постановлении правительства говорится, что один из родителей может вывезти за границу ребенка без нотариального согласия другого в случае предоставления справки о наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца.



Кроме того, разрешается выезд ребенка за границу без нотариально заверенного согласия второго родителя, если срок пребывания за пределами Украины не превышает один месяц. В таком случае вывозить ребенка сможет тот из родителей, с кем проживает ребенок. Необходимо предоставить решение суда или органа опеки и попечительства, в котором подтверждено место жительства ребенка с одним из родителей, который намерен выехать за границу с ребенком или уполномочил на это других лиц - нотариально заверенным согласием. Сообщается также, что один из родителей может вывезти ребенка за пределы Украины без согласия другого более чем на месяц, если ребенок имеет инвалидность или заболевание, предусмотренное частью 5 статьи 157 Семейного кодекса. В таком случае нужно предоставить соответствующие медицинские справки.