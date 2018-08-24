Такого поздравления еще не было! Сеть расторгало поздравление шоумена Зеленского с Днем независимости Украины (ВИДЕО)

24.08.2018 11:15

Известный шоумен и актер Владимир Зеленский растрогал украинцев своими словами о погибших на Донбассе бойцах ВСУ и активистах Майдана.

Как передает replyua.net, на странице в Instagram и YouTube-канале студии «Квартал 95» появился фрагмент из третьего сезона сериала «Слуга народа», в котором Зеленский, исполняя роль президента Украины Василия Голобородько, выступил с обращением к «государственным служащим». В том числе, герой Зеленского поздравил чиновников с Днем Независимости, при этом подарил часы с именами украинцев, которые погибли на Майдане и Донбассе – такой сюрприз не обрадовал госслужащих.



«На этих часах имена тех людей, кто погиб на Майдане. Имена тех, чье имя в борьбе за независимость остановилось навсегда. Я бы очень хотел, чтобы вы, принимая каждый раз законы или отпуская бандитов под залог, беря или давая взятки, или жонглируя тарифами, смотрели на эти часы и помнили, благодаря кому вы здесь, для чего и надолго ли», - сказал герой Зеленского.

Стоит отметить, что это видео начало быстро набирать популярность в сети. В том числе, пользователи отметили, что их «взяли за душу» слова Зеленского, а некоторые даже призвали актера поучаствовать в президентских выборах в 2019 году.

