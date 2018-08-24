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Танк попал в ДТП в центре Киева. ВИДЕО
24.08.2018 14:30
В центре Киева случилось ДТП с участием военной техники, которая двигалась на репетицию парада ко Дню независимости.
Танк попросту заглох посреди дороги на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола, сообщает 112.ua.
Бронемашина стояла посреди улицы около двух часов и время от времени дымилась. Затем с места происшествия ее забрали.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, танк, ДТП
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