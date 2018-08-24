У Киева есть прогресс в вопросе интеграции в НАТО – Болтон

24.08.2018 21:31

США и Украина, по мнению политика, имеют тесные связи

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о прогрессе Украины в вопросах интеграции в НАТО. Об этом он сказал он на пресс-конференции в Киеве.

"Администрация Буша в 2008 году предложила, чтобы для Украины и других стран была ускорена программа по принятию в члены НАТО. Но с этим европейские коллеги, к сожалению, не согласились. Но я думаю, что сейчас наша администрация активно рассматривает этот вопрос, исходя из интересов Украины, несколько шагов было сделано, но многое зависит от Украины – каким образом Украина выполнит условия, как политические, так и военные. Но есть прогресс", – заявил Болтон, отметив, что США и Украина имеют тесные связи.

Ранее Порошенко рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.

Напомним, Украина получила статус страны-аспиранта НАТО. Сейчас Украина принимает участие в миссиях НАТО, увеличила вклад в миссии по консультированию и обучению сил в Афганистане, ранее оказывала значительную помощь операциям союзников на Балканах и в Средиземноморском регионе и является одной из четырех стран без статуса членства, участвующих в Силах реагирования НАТО, наряду с Грузией, Финляндией и Швецией.

Источник: https://www.segodnya.ua



