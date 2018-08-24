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Украина превратится в пустыню - ученые
Ученые сделали прогноз касательно того, что ожидает леса Украины в связи с глобальным потеплением.
По итогам исследований был сделан вывод, что к концу столетия сосны сохранятся лишь в Карпатах, а зона лесов отодвинется в Беларусь, рассказала один из авторов исследования, член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата Светлана Краковская, пишут fakty.ua.
Она считает, что такое научное понятие, как "климатическая зима"скоро утратит актуальность для украинцев.
"Есть такое научное понятие, как "климатическая зима". Она наступает, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. Так вот, в середине нынешнего столетия зимы на юге Украины не будет вообще", - заявила Краковская.
И хотя количество осадков, выпадающих в Украине за год, останется примерно на нынешнем уровне, основная их часть будет приходиться на зиму и весну. Летом увеличится вероятность засух, и одновременно возрастет количество кратковременных, но очень интенсивных дождей.
Ученая напомнила, что в Херсонской области уже находится самая большая в Европе пустыня - Олешковские пески.
"Вокруг нее посажен самый большой в мире рукотворный лес, который сдерживает продвижение песков. К сожалению, пожары и браконьерские вырубки наносят серьезный ущерб этому лесу. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он исчез, ведь если это произойдет, то глобальное потепление поможет пустыне увеличиться", - предупредила ученая.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, ученые, пустыня
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