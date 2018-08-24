В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны

24.08.2018 07:45

"Бравый военный" служил в местной комендатуре и мечтал "навести порядок" в родном городе, но что-то пошло не так.

В позднее вечернее время 22 августа в оккупированном Луганске произошла стрельба с пострадавшими, на улице, прямо в центре города. Оказалось, стороны конфликта не сошлись во мнениях в плане легализации легких наркотиков, сообщает "Диалог.UA". От побоев и огнестрельных ранений пострадал сотрудник "военной комендатуры" Олег Федоров, который, прогуливаясь вечерней улицей Луганска, услышал отчетливый запах канабиса из подземного перехода.

Решив, что в "народной республике" не место столь пагубному явлению, "ополченец" пошел на запах с целью задержать сторонников лигалайза. Покуривающие марихуану молодые люди оказались против подобного вмешательства в свою жизнь и проучили "новороса". Федорова сперва расстреляли из травмата, а затем показательно избили. Молодежь, обидевшая "ополченца", разбежалась, но вскоре все равно была задержана. "Полицейские народной республики" установили личности хулиганов – ими оказались молодые люди 22-х и 23-х лет.

Такую информацию опубликовала администрация местного сообщества "ЛНР" в facebook, где часто сообщают о происшествиях из оккупированной части Луганщины.



Источник: www.dialog.ua