В Украине снова заговорили о создании Министерства по делам ветеранов

24.08.2018 17:30

Нынешний глава государства настаивает на необходимости создания Министерства по делам ветеранов.



Об этом Президент Украины заявил на международном волонтерском и ветеранском форуме «Там, где мы, – там Украина» в Киеве, передает агентство Интерфакс-Украина.



«Правда, что политики, власть очень виноваты перед вами и надо немедленно исправлять эту ситуацию. И я думаю, что во время наших разговоров, в частности на этом форуме, будут также выработаны конкретные шаги, которые помогут восстановить справедливость. Я твердо убежден, и заявлял об этом уже не один раз, что поможет в этом, по моему глубокому убеждению, создание Министерства по делам ветеранов», – заявил Президент.

По его словам, это министерство не должно быть только ведомством социальной защиты ветеранов – это должно быть министерство возможностей: работниками министерства должны быть в основном участники боевых действий – ветераны, волонтеры, общественные активисты, молодые, прогрессивные люди.



Как известно, 27 февраля Верховная Рада предлагала правительству Украины создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта Кабмин начал процесс создания ведомства. Позже глава профильного парламентского комитета Александр Третьяков рассказал, что уже 40 ветеранов антитеррористической операции на востоке Украины прошли подготовительные курсы для работы в профильном Министерстве ветеранов.