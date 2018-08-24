- В Украине снова заговорили о создании Министерства по делам ветеранов17:30
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге17:00
- Порошенко выразил благодарность США за санкции против России16:45
- Украина превратится в пустыню - ученые16:30
- Президент решил переписать Конституцию Украины: готовятся радикальные изменения16:15
- Чем запомнился военный парад на Крещатике (версия Сегодня)16:00
- Адекватный ответ на провокации: под Авдеевкой ВСУ разгромили блиндаж и военный грузовик "ДНР"15:46
- СМИ сообщили о страшном ЧП на популярном украинском курорте15:30
- СБУ перекрыла канал нелегального ввоза оружия из ЕС15:15
- Фальшивые деньги может выдать даже банкомат: как украинцам обезопасить себя15:00
В Украине снова заговорили о создании Министерства по делам ветеранов
Нынешний глава государства настаивает на необходимости создания Министерства по делам ветеранов.
Об этом Президент Украины заявил на международном волонтерском и ветеранском форуме «Там, где мы, – там Украина» в Киеве, передает агентство Интерфакс-Украина.
«Правда, что политики, власть очень виноваты перед вами и надо немедленно исправлять эту ситуацию. И я думаю, что во время наших разговоров, в частности на этом форуме, будут также выработаны конкретные шаги, которые помогут восстановить справедливость. Я твердо убежден, и заявлял об этом уже не один раз, что поможет в этом, по моему глубокому убеждению, создание Министерства по делам ветеранов», – заявил Президент.
По его словам, это министерство не должно быть только ведомством социальной защиты ветеранов – это должно быть министерство возможностей: работниками министерства должны быть в основном участники боевых действий – ветераны, волонтеры, общественные активисты, молодые, прогрессивные люди.
Как известно, 27 февраля Верховная Рада предлагала правительству Украины создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта Кабмин начал процесс создания ведомства. Позже глава профильного парламентского комитета Александр Третьяков рассказал, что уже 40 ветеранов антитеррористической операции на востоке Украины прошли подготовительные курсы для работы в профильном Министерстве ветеранов.
Теги: Украина, Донбасс, президент, ветераны
- Ющенко наградил «Шахтер»
- Пикетчики в правительственном квартале заблокировали проезд президентского кортежа к Раде
- "Укрзализниця" начала проектировать наземное метро в Донецке
- Порошенко отреагировал не петицию об уменьшении Верховной Рады
- В Донецке - последние приготовления перед визитом Януковича и Медведева. "Эксподонбасс" обыскивают собаки (ФОТО)
- Трамп не может встретиться с Путиным и решить будущее Украины
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге17:00
- Адекватный ответ на провокации: под Авдеевкой ВСУ разгромили блиндаж и военный грузовик "ДНР"15:46
- В День Независимости Украины войска Путина жестко обстреляли мирных жителей Донбасса14:48
- В Енакиево боевики «ДНР» устроили в городе поиск «шпионов»14:15
- Кровавые сутки в ООС. ВСУ понесли потери12:28
- На блокпостах «ДНР» увеличивается количество вооруженных боевиков12:10
- КПВВ «Майорск» закрыт из-за обстрела оккупантов11:40
- Очереди на блокпостах Донбасса сегодня, 24 августа09:52
- Тебе тут не место, ты несешь угрозу - "Литературного" террориста Захара Прилепина задержали на границе с Боснией 09:15
- Захарченко с каской, шествие и концерт: оккупированный Донецк отмечает День шахтера09:00
- В Украине снова заговорили о создании Министерства по делам ветеранов17:30
- Ученые нашли способ избавить от алкоголизма при помощи компьютерной игры17:15
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге17:00
- Порошенко выразил благодарность США за санкции против России16:45
- Украина превратится в пустыню - ученые16:30
- Президент решил переписать Конституцию Украины: готовятся радикальные изменения16:15
- Чем запомнился военный парад на Крещатике (версия Сегодня)16:00
- Адекватный ответ на провокации: под Авдеевкой ВСУ разгромили блиндаж и военный грузовик "ДНР"15:46
- СМИ сообщили о страшном ЧП на популярном украинском курорте15:30
- СБУ перекрыла канал нелегального ввоза оружия из ЕС15:15
- Ученые нашли способ избавить от алкоголизма при помощи компьютерной игры17:15
- Названы самые подлые знаки Зодиака13:01
- Опасно ли оставлять зарядку в розетке11:01
- Рейтинг самых горячих мужчин по знаку зодиака09:30
- ВАЖЛИВО! Нові правила виклику швидкої допомоги08:15
- Эта молитва поможет разрешить трудную ситуацию09:22
- В Украине запретили популярный антисептик21:47
- Скромная «дача» Анатолия Гриценко. Расследование коррупционных схем16:20
- Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни09:05
- ВАЖНО! В украинской курятине найдена опасная инфекция08:31
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди
- Пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге
- Как жителям неподконтрольного Донбасса получить биометрический паспорт: Инструкция
- Украинцы поголовно устанавливают бойлеры: почему может быть опасно и выгодно ли
- Жители Горловки на грани бунта: довели пьяные боевики
- Депутаты Госдумы РФ обещают «присоединить Донбасс»