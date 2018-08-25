Договорняк! Вскрылся "подвох" кораблей Украины в Крыму. ВИДЕО

25.08.2018 14:18

Украина не забирает свою военную технику из аннксированного Крыма, чтобы не создавать иллюзию о том, что произошли какие-либо договоренности с Россией.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил бывший командующий ВМС страны вице-адмирал Сергей Гайдук. "Если мы забираем эти корабли в условиях импортозамещения, то теряем аргумент в международных институтах, куда подали иск. Международные институты будут говорить: "Вы же между собой там договорились, забрали корабли, то есть проблем никаких нет", — подчеркнул он.

По его оценкам, оставшийся на полуострове флот примерно на 70% оснащен российским оборудованием.