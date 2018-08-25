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В Азовском море нагнетается обстановка
И снова об Азовском море. Российское военное присутствие создаёт немалые проблемы как украинской промышленности, так и экономике.
При этом аппетит России насчёт азовской акватории лишь увеличивается. Растёт и число заблокированных судов. Заявленная причина – досмотр по договору между Россией и Украиной от 2003 года. Дополнительная причина – задержание украинскими властями российского танкера “Механик Погодин” с двенадцатью членами экипажа – гражданами России на борту. Судно заблокировали, поскольку владеющая им российская компания входит в украинский санкционный список. Комментируя ситуацию с задержанием “Механика Погодина”, украинские власти заявляют, что российские члены его экипажа могут вернуться домой, но без судна. Такой вариант не устраивает владельца, поэтому моряки отказываются покидать танкер. После этого задержания украинских судов только ужесточились.
Так, за неделю – с 14 августа по 21 августа – РФ не пропустила из Черного моря в украинские порты Азовского моря ни одного судна, в связи с чем, порты Мариуполь и Бердянск стоят почти пустые. По данным издания “BlaсkSeaNews”, на данный момент в Керченском проливе простаивают 16 суден, три из них находятся в проливе уже неделю.
Также США в который раз призвали Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству в Азовском море. Однако, вместо этого в Таганрогском заливе в который раз проводятся некие учения, что служат прикрытием присутствия скопления российских военных. Так, по легенде, в центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России, дислоцированном в Ейске, проходит конкурс по воздушной выучке летных экипажей морской авиации ВМФ “Морской Ас–2018”, что якобы и является причиной нахождения такого количества морпехов в полной экипировке близ Мариуполя и Широкино.
Среди большинства военных экспертов бытует мнение о подготовке вторжения РФ при помощи авиации и тех самых морпехов, как это было в Крыму в 2014 году.
Источник Ведомости Донбасса
Теги: Россия, Донбасс, Азовское море, вторжение
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