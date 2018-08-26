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Должен знать каждый украинец: главные мифы о субсидиях
Субсидия рассчитывается на основе среднемесячного совокупного дохода семьи и в среднем составляет 1500-2000 грн
У украинцев накопилось много вопросов о субсидиях в стране. Ответы на популярные вопросы о субсидиях дали на правительственном портале в виде опровержения самых популярных мифов. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.
Давайте разбираться, в распространенных мифах о субсидиях, какие подводные камни есть в процессе их оформления и что нужно знать каждому украинцу.
Миф 1. Субсидию придется возвращать, а ее оформление может препятствовать продаже квартиры, дома или оформления наследства.
На самом деле субсидия является безвозвратной государственной помощи, а ее получение не связано и не влечет за собой смены собственника жилья.
Миф 2. Необходимо использовать в полном объеме газ, воду и другие коммунальные услуги, на которые назначена субсидия, иначе ее перестанут предоставлять.
Если люди не использовали всю норму ресурсов на семью, сэкономленные средства субсидии остаются на счетах семьи и могут быть использованы в последующие месяцы.
Все, что измеряется счетчиком и на что предоставляется жилищная субсидия, в случае неиспользования предоставленной помощи, по результатам сезона будет возвращаться в бюджет страны. В том числе "невыбранная" субсидия на газ и электроэнергию, которые не используются для отопления.
Миф 3. Оформить субсидию сложно, а реально это может быть мизерная сумма.
На самом деле оформить субсидию просто: надо лишь заполнить заявление и декларацию. Все остальное сделают органы социальной защиты.
Подать заявку теперь можно и в электронном виде.
Миф 4. Субсидии не предоставляются безработным трудоспособным гражданам или семьям, в состав которых входят такие лица.
Если здоровые молодые люди трудоспособного возраста не учатся, не состоят на военной службе, не работают и не декларируют доходы, но на какие-то средства живут, то для расчета субсидии им будет учтен условный доход в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - с 1 мая 2018 года эта 5286 грн.
Субсидия рассчитывается на основе среднемесячного совокупного дохода семьи и в среднем составляет 1500-2000 грн.
Миф 5. Семья не может претендовать на субсидию, если в собственности одного из членов семьи находится земельный пай.
При расчете субсидии учитывается доход, который приносит имущество. Если пай не сдают в аренду, то и дохода нет. Наличие любого имущества, в том числе квартиры, трактора, коровы, земельных паев, кроме автомобиля возрастом менее 5 лет, не влияет на право получения субсидии.
Миф 6. За ошибки при заполнении деклараций будут штрафовать или даже отбирать субсидии.
За ошибки в декларациях не предусмотрено никаких штрафов. Важно не скрывать информацию о своих доходах.
Миф 7. Граждане могут потерять субсидию, если будут покупать валюту.
Покупка валюты не входит в перечень стоимостных покупок, осуществление которых лишает права на субсидию.
Субсидия не назначается, если кто-либо из членов семьи в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии совершил единоразовую покупку товаров, работ и услуг на сумму свыше 50 тыс. грн.
Миф 8. Субсидий лишаются семьи, имеющие депозиты.
Депозиты в банках не учитываются как доходы, так и не могут повлиять на получение авбо лишения субсидии.
Миф 9. Субсидия не назначается родителям пенсионерам, в помещении которых зарегистрированы совершеннолетние дети, проживающие в другом месте.
Решение комиссии принимается на основе документа, подтверждающего временное отсутствие лиц из числа зарегистрированных. При отсутствии документа - на основании акта обследования материально-бытовых условий проживания семьи.
Миф 10. Субсидии не назначаются при наличии задолженности по оплате коммунальных услуг.
Государство, предоставляя субсидию, дает возможность семье в течение года решить вопрос с накопленной в прошлом задолженностью за коммунальные услуги. Задолженность за коммунальные услуги при первичном обращении за субсидией не влияет на оформление помощи.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, миф
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