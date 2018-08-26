Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Крым накрыло «химическое облако»: люди в панике

26.08.2018 10:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Крым накрыло «химическое облако»: люди в панике

В незаконно аннексированном Российской Федерации украинском Крыму жители города Армянска начали жаловаться на то, что их травят неизвестным химическим веществом, которое чувствуется в воздухе, о чем информирует replyua.net.

В частности, на своей странице в социальной сети «Твиттер» блогер КРЫМский бандеровец написал: «В Армянске за сутки металлические предметы покрылись ржавчиной. У людей в горле першит,появилась слабость,а кожа покрывается сыпью. Одни думают, что произошел выброс на Титане, другие - что на Содовом заводе в Красноперекопске».

По его словам, жители северного Крыма уже несколько дней бьют тревогу из-за химического запаха и дымки, которая окутывает города. А вот оккупационные «власти» отчитываются, что выбросы с заводов стали значительно меньше. Пользователи указали на опасность и озвучили неутешительные последствия: «Похоже на хлор. Может вызвать смерть от отека легких», «Да, похоже легким кранты!!», «Кислота. Работники завода должны знать, что к чему». 

 

Источник: https://replyua.net 



Теги: Донбасс, Крым, Красноперекопск, химикаты, облако
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх