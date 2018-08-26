Крым накрыло «химическое облако»: люди в панике

26.08.2018 10:20

В незаконно аннексированном Российской Федерации украинском Крыму жители города Армянска начали жаловаться на то, что их травят неизвестным химическим веществом, которое чувствуется в воздухе, о чем информирует replyua.net.



В частности, на своей странице в социальной сети «Твиттер» блогер КРЫМский бандеровец написал: «В Армянске за сутки металлические предметы покрылись ржавчиной. У людей в горле першит,появилась слабость,а кожа покрывается сыпью. Одни думают, что произошел выброс на Титане, другие - что на Содовом заводе в Красноперекопске».

По его словам, жители северного Крыма уже несколько дней бьют тревогу из-за химического запаха и дымки, которая окутывает города. А вот оккупационные «власти» отчитываются, что выбросы с заводов стали значительно меньше. Пользователи указали на опасность и озвучили неутешительные последствия: «Похоже на хлор. Может вызвать смерть от отека легких», «Да, похоже легким кранты!!», «Кислота. Работники завода должны знать, что к чему».

Источник: https://replyua.net