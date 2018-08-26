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На Прикарпатье река унесла в пропасть несколько зданий: под угрозой десятки жилых домов

26.08.2018 08:28
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Из-за потоков воды может рухнуть школа и детский сад, которые находятся в нескольких метрах от берега

В Ивано-Франковской области жители города Косов опасаются, что из-за речных вод, которые подмывают берег, десятки домов могут рухнуть в пропасть.

Вода уже снесла несколько зданий. Пока это были нежилые помещения, однако ситуация может измениться в любой момент. Рухнуть в пропасть может школа и детский сад – их корпуса находятся в нескольких метрах от берега.

Местные жители самостоятельно не в силах спасти свои дома, а в городской мэрии объясняют, что укрепление берега будет стоить миллионы гривен.

"Таких средств в городах, расположенных в горной местности, априори быть не может. Сумма стоимости укрепления берега равна примерно годовому бюджету развития города Косов. То есть, если нам сделать этот объект, мы можем на год городской совет закрывать и больше ничего в городе не делать", – сообщил городской глава Юрий Плосконос.

Местные власти обратились за помощью к областному департаменту экологии. Там в свою очередь пообещали поискать средства, однако смогут выделить не более нескольких сот тысяч гривен. Данная сумма может быть предоставлена городу только осенью.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, река, Прикарпатье, потоп
 
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