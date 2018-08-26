Названо количество женщин-военных, которые служат в ВСУ

26.08.2018 12:21

В рядах ВСУ служат и работают более 55 тысяч женщин.



Об этом, 25 августа сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице вFacebook.



«Сегодня в рядах Вооруженных сил Украины проходят службу и работают более 55 тысяч женщин. Из них 25 тысяч - военнослужащие ВСУ», - отметил Президент.



Известно, что во время военного парада ко Дню независимости, 24 августа по Крещатику впервые шагал отдельный парадный расчет будущих офицеров из военнослужащих-женщин. Это были курсантки Военного института КНУ им. Шевченко и Военного института телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут.



В свою очередь первый заместитель спикер Верховной Рады Ирина Геращенко уточнила, что 25 тысяч женщин служат в ВСУ по контракту, а три тысячи из них – это офицеры.



Напомним, что в этом году в параде участвовали военные из 18 стран.

Источник: https://zi.dn.ua