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Названо количество женщин-военных, которые служат в ВСУ

26.08.2018 12:21
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Названо количество женщин-военных, которые служат в ВСУ

В рядах ВСУ служат и работают более 55 тысяч женщин. 

Об этом, 25 августа сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице вFacebook.

«Сегодня в рядах Вооруженных сил Украины проходят службу и работают более 55 тысяч женщин. Из них 25 тысяч - военнослужащие ВСУ», - отметил Президент.

Известно, что во время военного парада ко Дню независимости, 24 августа по Крещатику впервые шагал отдельный парадный расчет будущих офицеров из военнослужащих-женщин. Это были курсантки Военного института КНУ им. Шевченко и Военного института телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут.

В свою очередь первый заместитель спикер Верховной Рады Ирина Геращенко уточнила, что 25 тысяч женщин служат в ВСУ по контракту, а три тысячи из них – это офицеры.

Напомним, что в  этом году в параде участвовали военные из 18 стран.  

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, военные, женщины, ВСУ
 
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