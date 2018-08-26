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«Одна из самых мощных операций»: Бабченко раскрыл тайный замысел Кремля в Киеве
На проукраинских журналистов и блогеров совершается серьезная атака со стороны подконтрольных Кремлю «ботов». Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети Facebook написал российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, который также стал одним из пострадавших.
По его словам, в Facebook уже были заблокированы аккаунты Романа Цимбалюка, Айдера Муждабаева, Александра Тверского и других. В общей сложности, количество читателей забаненных страниц – 452 000.
«Не у каждой крупной газеты есть такие тиражи. К примеру, тираж «Новой Газеты» колеблется в районе двухсот тысяч. Иными словами, ольгинские закрыли две «Новых газеты», которые писали только и исключительно о преступления России против Украины. Одна из самых мощных операций. Давно такого не было. Мне кажется, Украина сильно недооценивает этот аспект гибридной войны. Я бы уже на всех углах кричал об этом. Россия вводит цензуру в Украине. Оно нам надо?», – задает риторический вопрос Бабченко.
Теги: политика, Донбасс, Киев, тайна, Кремль, Бабченко
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