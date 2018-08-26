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Под Запорожьем атаковали село: известно о девяти погибших
Село в Запорожской области терроризирует стая диких хищников, пишет politeka.
Так, стая волков стали нападать на село Тихоновка Мелитопольского района. Местная жительница рассказала, что у нее во дворе хищники загрызли трех коз. В общей сложности волки растерзали девять животных в четырех хозяйствах.
Тихоновка подчиняется Новофилипповскому сельсовету. Селяне неоднократно обращались в руководству, но никаких мер по защите селян не последовало.
«Мы услышали, что козы беспокоятся. Я оставила внука четырех с половиной лет в хате и с дочкой пошла к ним на выпас. Смотрю — три козы загрызены и волчица среди них. Мы стали визжать, а она смотрит на нас и тащит зубами козу. Я думаю, что это волчица, потому что за речкой видели норы, пару волков и двух волчат. Я думаю, она козу волчатам потащила. Речка у нас пересохшая, им ничто не мешает. Волки стали подходить близко к домам, у соседей вообще через забор волк перепрыгнул», — рассказала местная жительница.
Председатель сельсовета сообщил, что отстрел волков начнут лишь зимой.
«Я столько лет в селе живу и не помню, чтобы волки были. Что теперь делать, не знаю. Председатель сельсовета говорит, зимой по следам найдем. Так волки до зимы весь скот перетаскают», — отметила женщина.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Запорожье, животные, село, Хищники
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