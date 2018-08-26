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Полиция проверяет все пассажирские поезда в Луганской области
26.08.2018 11:30
Полицейские в рамках превентивных мер проверяют все пассажирские поезда, которые курсируют по территории Луганской области.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.
Отмечается, что цель проверок — недопущение вывоза оружия и наркотиков из района проведения ООС в другие регионы, а также безопасность пассажиров.
В проверках участвуют бойцы батальона полиции особого назначения, кинологи и сотрудники батальона «Скиф». В полиции попросили с пониманием отнестись к неудобствам, связанными с проверками.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, поезд, полиция, Луганская область, проверка
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