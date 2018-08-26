Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Полиция проверяет все пассажирские поезда в Луганской области

26.08.2018 11:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Полиция проверяет все пассажирские поезда в Луганской области

Полицейские в рамках превентивных мер проверяют все пассажирские поезда, которые курсируют по территории Луганской области. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Отмечается, что цель проверок — недопущение вывоза оружия и наркотиков из района проведения ООС в другие регионы, а также безопасность пассажиров.

В проверках участвуют бойцы батальона полиции особого назначения, кинологи и сотрудники батальона «Скиф». В полиции попросили с пониманием отнестись к неудобствам, связанными с проверками.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, поезд, полиция, Луганская область, проверка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх