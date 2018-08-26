Реформа образования. Что изменится с 1 сентября для школьников?

26.08.2018 11:48

С 1 сентября в новой украинской школе ожидаются изменения не только рабочего графика

Киевская городская государственная администрация рекомендует школам организовать занятия по семестровой системе, начать новый учебный год 1 сентября, а также провести осенние школьные каникулы. Они начнут в октябре, зимние - в декабре, а весной - в марте. Об этом сказано в письме Департамента образования КГГА.

Реформа образования: что изменится с 1 сентября в школах Украины?

С нового учебного года в Украине вступает в силу реформа образования, которую Верховная Рада приняла еще осенью прошлого года. Впервые реформа поддержана значительным финансированием, на нее предусмотрено 1 миллиард 869,8 миллиона гривен.

Реформу новой украинской школы в течение прошлого года протестовали в сотни заведений страны, учли некоторые недостатки и скорректировали программу. Важнейшее изменение в образовании - это ориентация на индивидуальные потребности ребенка, а не приспособление каждого школьника к единой учебной системе.

До начала нового учебного года 22 тысячи украинских учителей первых классов прошли онлайн-курсы повышения квалификации. Эти курсы есть в свободном доступе в интернете, поэтому в министерстве образования рекомендуют родителям ознакомиться с нововведениями, чтобы лучше понимать организацию учебного процесса своего ребенка.

Большое внимание будут уделять инклюзивному образованию, ведь учебники больше не играют основной роли, как это было раньше. Педагоги будут делать ставки на всестороннее развитие ребенка – в частности, умение общаться в коллективе, взаимодействовать со сверстниками, находить нестандартный выход из ситуации (то есть, будут развивать в первую очередь логическое мышление).

Источник: https://from-ua.com



