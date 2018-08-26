Главная / Новости / Украина / С закрытием КПВВ "Станица Луганская" на ремонт могут возникнуть проблемы: боевики не согласны
Последние новости раздела
- В оккупированном Донецке «обкатали» трамвай «производства ДНР»13:58
- С закрытием КПВВ "Станица Луганская" на ремонт могут возникнуть проблемы: боевики не согласны13:35
- Шокирующий запрет для украинских водителей: что нужно знать12:57
- Силы ООС громят "ЛНР/ДНР" на Донбассе, у террористов минус 4 "шахтера"12:40
- Названо количество женщин-военных, которые служат в ВСУ12:21
- Смертельное происшествие в жилом доме: громкий взрыв вблизи Луганска12:05
- Реформа образования. Что изменится с 1 сентября для школьников?11:48
- Полиция проверяет все пассажирские поезда в Луганской области11:30
- Боевиков «ДНР» уличили в обстреле КПВВ «Майорское»11:00
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди10:48
С закрытием КПВВ "Станица Луганская" на ремонт могут возникнуть проблемы: боевики не согласны
26.08.2018 13:35
Участники Контактной группы не принимали решений о закрытии пункта пропуска через линию разграничения в районе Станицы Луганской. Об этом заявил представитель боевиков "ЛНР" на Минских переговорах, так называемый и.о. "министра иностранных дел" Владислав Дейнего, пишут сепаратистские СМИ.
"Минская Контактная группа не принимала никаких решений о закрытии пункта пропуска в Станице Луганской. Официальное заявление ЛОВГА о согласовании Контактной группой временной остановки пропуска со 2 по 7 сентября не соответствует действительности. Подобные действия недопустимы", - заявил Дейнего.
Напомним, ранее сообщалось, что трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала временное прекращение пропуска людей через КПВВ "Станица-Луганская" с 2 по 7 сентября текущего года.
Закрытие пункта пропуска связано с проведением монтажа временных конструкций, подключением их к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения. Количество рабочих мест будет увеличено до 40 единиц.
Источник: https://www.ostro.org
Теги: Донбасс, ремонт, блокпост, ЛНР, боевики, Станица Луганская, КПВВ
Читайте также:
- На блокпосту в Станице Луганской боевики "ЛНР" отбирают у людей продукты животного происхождения, якобы из-за боязни эпидемии
- Пункт пропуска "Станица Луганская" будет работать по измененному графику
- Журналист сообщил тревожную новость о Станице Луганской
- Боевики оборудуют свой блокпост напротив КПВВ "Золотое"
- Возле Станицы Луганской ОБСЕ заметила грузовики боевиков с оружием
- Боевикам "ЛНР" запретили ездить на боевой технике в районе Станицы Луганской из-за визита ОБСЕ – разведка
- В оккупированном Донецке «обкатали» трамвай «производства ДНР»13:58
- С закрытием КПВВ "Станица Луганская" на ремонт могут возникнуть проблемы: боевики не согласны13:35
- Силы ООС громят "ЛНР/ДНР" на Донбассе, у террористов минус 4 "шахтера"12:40
- Смертельное происшествие в жилом доме: громкий взрыв вблизи Луганска12:05
- Полиция проверяет все пассажирские поезда в Луганской области11:30
- Боевиков «ДНР» уличили в обстреле КПВВ «Майорское»11:00
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди10:48
- Адская ночь на Донбассе: оккупанты 33 раза обстреляли позиции ВСУ10:09
- Оккупационные «власти ДНР» цинично поздравили шахтеров в Горловке07:25
- Появились фотографии проукраинских листовок из оккупированной Луганщины22:34
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- В оккупированном Донецке «обкатали» трамвай «производства ДНР»13:58
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- С закрытием КПВВ "Станица Луганская" на ремонт могут возникнуть проблемы: боевики не согласны13:35
- Ротару попала в реанимацию в российской Уфе: врачам запретили комментировать состояние певицы13:17
- Шокирующий запрет для украинских водителей: что нужно знать12:57
- Силы ООС громят "ЛНР/ДНР" на Донбассе, у террористов минус 4 "шахтера"12:40
- Названо количество женщин-военных, которые служат в ВСУ12:21
- Смертельное происшествие в жилом доме: громкий взрыв вблизи Луганска12:05
- Реформа образования. Что изменится с 1 сентября для школьников?11:48
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- Ученые предлагают укреплять дороги окурками20:43
- Психопаты, садисты и убийцы: бегите от этих знаков Зодиака17:17
- Самые высокомерные женщины по знаку зодиака22:46
- Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе21:58
- 7 вещей, которые происходят с нами во время сна21:45
- Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали20:57
- Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом20:38
- Назван продукт, который может спровоцировать сахарный диабет19:15
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- Под Горловкой серьезный пожар
- В Донецке произошел большой пожар
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки