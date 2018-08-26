С закрытием КПВВ "Станица Луганская" на ремонт могут возникнуть проблемы: боевики не согласны

26.08.2018 13:35

Участники Контактной группы не принимали решений о закрытии пункта пропуска через линию разграничения в районе Станицы Луганской. Об этом заявил представитель боевиков "ЛНР" на Минских переговорах, так называемый и.о. "министра иностранных дел" Владислав Дейнего, пишут сепаратистские СМИ.

"Минская Контактная группа не принимала никаких решений о закрытии пункта пропуска в Станице Луганской. Официальное заявление ЛОВГА о согласовании Контактной группой временной остановки пропуска со 2 по 7 сентября не соответствует действительности. Подобные действия недопустимы", - заявил Дейнего.

Напомним, ранее сообщалось, что трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала временное прекращение пропуска людей через КПВВ "Станица-Луганская" с 2 по 7 сентября текущего года.

Закрытие пункта пропуска связано с проведением монтажа временных конструкций, подключением их к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения. Количество рабочих мест будет увеличено до 40 единиц.