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С закрытием КПВВ "Станица Луганская" на ремонт могут возникнуть проблемы: боевики не согласны

26.08.2018 13:35
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С закрытием КПВВ "Станица Луганская" на ремонт могут возникнуть проблемы: боевики не согласны
Участники Контактной группы не принимали решений о закрытии пункта пропуска через линию разграничения в районе Станицы Луганской. Об этом заявил представитель боевиков "ЛНР" на Минских переговорах, так называемый и.о. "министра иностранных дел" Владислав Дейнего, пишут сепаратистские СМИ.
"Минская Контактная группа не принимала никаких решений о закрытии пункта пропуска в Станице Луганской. Официальное заявление ЛОВГА о согласовании Контактной группой временной остановки пропуска со 2 по 7 сентября не соответствует действительности. Подобные действия недопустимы", - заявил Дейнего.
Напомним, ранее сообщалось, что трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала временное прекращение пропуска людей через КПВВ "Станица-Луганская" с 2 по 7 сентября текущего года. 
Закрытие пункта пропуска связано с проведением монтажа временных конструкций, подключением их к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения. Количество рабочих мест будет увеличено до 40 единиц.
Источник: https://www.ostro.org 


Теги: Донбасс, ремонт, блокпост, ЛНР, боевики, Станица Луганская, КПВВ
 
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