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Смертельное происшествие в жилом доме: громкий взрыв вблизи Луганска

26.08.2018 12:05
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Смертельное происшествие в жилом доме: громкий взрыв вблизи Луганска

На временно оккупированной территории Луганской области случился взрыв гранаты в жилом доме, вследствие которого скончался один человек.

В поселке Георгиевка под Луганском, который на данный момент не контролируется украинскими властями, случилось происшествие, передает "Диалог.UA". Данная информация появилась из сообщений так называемого "МЧС ЛНР". Известно, что в результате взрыва гранаты Ф-1 в жилом доме погиб мужчина.  Погибший был 1970 года рождения и являлся хозяином дома. Согласно одной из версий и предположений, возможной причиной происшествия стало желание мужчины уйти из жизни. В связи с этим рассматривается версия самоубийства. 



Теги: Донбасс, Луганск, взрыв, ЛНР
 
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