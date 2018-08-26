СМИ Кремля в бешенстве от заявления советника Порошенко

26.08.2018 14:40

Советник главы украинского государства Олег Медведев заявил о своем желании, чтобы границы украинизации заканчивались на Дальнем Востоке, значительная часть населения которого составляю этнические украинцы, передает replyua.net.

В частности, в интервью изданию «Український тиждень» политик заявил, что ареал для мягкой украинцизации с 1991 года расширялся, поэтому теперь к этому готовы больше людей, чем после развала СССР.



«Возрастал ареал украинского языка. Можем видеть эту динамику по годам. Но, наверное, где-то же есть предел, за которым этот процесс исчерпывается. Хотелось бы, чтобы это было на Зеленом Клине (территория на Дальнем Востоке, где в 1917 году переселенцы из Украины пытались создать Украинскую дальневосточную республику — ред.). Хотя бы на Кубани. Но это происходит на Донбассе», - сказал он.