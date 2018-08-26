- «Одна из самых мощных операций»: Бабченко раскрыл тайный замысел Кремля в Киеве15:30
- На Донбасс вылетели 80 украинских дипломатов: названа причина15:15
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)15:10
- В Макеевке пьяные боевики «ДНР» устроили «ДТП» на железнодорожном переезде14:50
- СМИ Кремля в бешенстве от заявления советника Порошенко14:40
- В оккупированном Донецке «обкатали» трамвай «производства ДНР»13:58
- С закрытием КПВВ "Станица Луганская" на ремонт могут возникнуть проблемы: боевики не согласны13:35
- Шокирующий запрет для украинских водителей: что нужно знать12:57
- Силы ООС громят "ЛНР/ДНР" на Донбассе, у террористов минус 4 "шахтера"12:40
- Названо количество женщин-военных, которые служат в ВСУ12:21
СМИ Кремля в бешенстве от заявления советника Порошенко
Советник главы украинского государства Олег Медведев заявил о своем желании, чтобы границы украинизации заканчивались на Дальнем Востоке, значительная часть населения которого составляю этнические украинцы, передает replyua.net.
В частности, в интервью изданию «Український тиждень» политик заявил, что ареал для мягкой украинцизации с 1991 года расширялся, поэтому теперь к этому готовы больше людей, чем после развала СССР.
«Возрастал ареал украинского языка. Можем видеть эту динамику по годам. Но, наверное, где-то же есть предел, за которым этот процесс исчерпывается. Хотелось бы, чтобы это было на Зеленом Клине (территория на Дальнем Востоке, где в 1917 году переселенцы из Украины пытались создать Украинскую дальневосточную республику — ред.). Хотя бы на Кубани. Но это происходит на Донбассе», - сказал он.
Теги: Россия, Донбасс, Порошенко, заявление
- Донбасский фронт: Порошенко разгромил Россию
- Россия использует Крым как форпост для военной операции в Сирии – Порошенко
- Полицейская миссия ОБСЕ на Донбассе: чего хочет Украина, позиция ОБСЕ и угрозы сепаратистов
- Путин не будет принимать решений по Донбассу до 2019-го: почему Кремль надеется на уход Порошенко - СМИ
- Донбасс сравнили с горячей картошкой, которую Путин хочет засунуть за шиворот Порошенко
- Путин попросил встречи с Порошенко
- На Донбасс вылетели 80 украинских дипломатов: названа причина15:15
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)15:10
- В Макеевке пьяные боевики «ДНР» устроили «ДТП» на железнодорожном переезде14:50
- В оккупированном Донецке «обкатали» трамвай «производства ДНР»13:58
- С закрытием КПВВ "Станица Луганская" на ремонт могут возникнуть проблемы: боевики не согласны13:35
- Силы ООС громят "ЛНР/ДНР" на Донбассе, у террористов минус 4 "шахтера"12:40
- Смертельное происшествие в жилом доме: громкий взрыв вблизи Луганска12:05
- Полиция проверяет все пассажирские поезда в Луганской области11:30
- Боевиков «ДНР» уличили в обстреле КПВВ «Майорское»11:00
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди10:48
- «Одна из самых мощных операций»: Бабченко раскрыл тайный замысел Кремля в Киеве15:30
- На Донбасс вылетели 80 украинских дипломатов: названа причина15:15
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)15:10
- В республиканской партии США назвали место похорон Маккейна15:00
- В Макеевке пьяные боевики «ДНР» устроили «ДТП» на железнодорожном переезде14:50
- СМИ Кремля в бешенстве от заявления советника Порошенко14:40
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- В оккупированном Донецке «обкатали» трамвай «производства ДНР»13:58
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- С закрытием КПВВ "Станица Луганская" на ремонт могут возникнуть проблемы: боевики не согласны13:35
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- Ученые предлагают укреплять дороги окурками20:43
- Психопаты, садисты и убийцы: бегите от этих знаков Зодиака17:17
- Самые высокомерные женщины по знаку зодиака22:46
- Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе21:58
- 7 вещей, которые происходят с нами во время сна21:45
- Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали20:57
- Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом20:38
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- Под Горловкой серьезный пожар
- В Донецке произошел большой пожар
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки