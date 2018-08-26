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Украина без Крыма: нардеп вляпался в скандал на День Независимости
Народный депутат угодил в скандал из-за поздравительной открытки ко Дню Независимости с оккупированным Крымом
Нардеп от парламентской фракции «Видродження» Дмитрий Святаш вляпался в очередной скандал. На этот раз народный депутат решил поздравить украинцев с Днем Независимости, расклеив по Киеву поздравительные открытки с картой Украины без оккупированного Крыма.
Подобные «поздравительные» открытки в Киеве заметил журналист Александр Леоненко, опубликовав у себя на личной странице в Facebook пример листовок.
«Поздравительные открытки от антинародного депутата Верховной Рады Дмитрия Святаша, на которых карта Украины изображена без оккупированного Россией Крыма. Я не понимаю, почему он все еще работает в Парламенте, а не сидит в тюрьме? Сепар…», — говорится в сообщении журналиста.
Кроме этого, журналист Александр Леоненко адресовал данные вопросы Генеральной прокуратуре и Службе безопасности, отметив силовые ведомства в посте с примером «поздравительной открытки».
Стоит отметить, что Дмитрий Святаш является старожилой украинского Парламента. Еще в 2002 году он был избран нардепом по мажоритарному округу в Харькове, после чего с 2005 по 2014 года состоял в «Партии Регионов». Уже в 2015 году вошел в парламентскую фракцию «Видродження».
Заметим, что у ГПУ есть вопросы к Святашу, выдвинув ему претензии на сумму в 680 миллионов гривень.
Также сообщалось, что о новом вторжении россиян на оккупированный Донбасс. Наблюдателям ОБСЕ удалось зафиксировать, как российские автоколонны пересекали государственную границу с Украиной.
Кроме этого, международные наблюдатели ОБСЕ обнародовали изображения сразу двух российских конвоев, которые проезжали друг мимо друга, примерно через пять минут после въезда второго конвоя на территорию Украины в районе населенного пункта Чистяково, контролируемого боевиками.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, депутат, Крым, скандал, открытка, День Независимости
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