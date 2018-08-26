Последние новости раздела
- Мариупольскому живодеру грозит срок по двум статьям21:41
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- В Мариуполе из-за сварочных работ сгорел дом и автомобиль21:00
- В «ЛНР» впервые дали «вид на жительство» гражданину Конго (Фото)20:45
- "Путин никогда не лишит украинцев свободы": главные цитаты Маккейна об Украине20:06
- Каждая страна Евросоюза должна оказать Донбассу помощь, - Порошенко19:33
- Порошенко в Авдеевке подписал закон о госгарантии участникам ООС19:15
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта18:38
- Под Запорожьем атаковали село: известно о девяти погибших18:20
- Автомобильный газ на заправках в ОРДО ежедневно дорожает и становится дефицитом – соцсети18:00
В «ЛНР» впервые дали «вид на жительство» гражданину Конго (Фото)
26.08.2018 20:45
Гражданин Конго Кабанге Лотусу Нкулу стал первым иностранцем, который получил «разрешение на временное проживание в ЛНР», сообщает пресс-служба «МВД ЛНР»
По словам Нкулу, он приехал учиться в один из вузов Луганска еще до начала военных действий. Затем решил здесь жениться и остаться, но начался вооруженный конфликт. Сейчас он ищет работу.
«Разрешение» ему дано на 3 года.
В социальных сетях комментируют «событие»:
- Васек: «Я чето не понял? Сегодня, что, 1 апреля?»;
- Евгений: «Жесть, значит есть еще места где хуже, чем у нас»;
- Владимир: «А, так вот где "негры" на танках пляшут, а писали и говорили что в Украине»;
- Владимир: «На три года, тут ЛеНеРы погорячилась. Оптимисты, однако...»;
- Михаил: «Ну, вот и появилось недостающее звено в банановой республике! На него точно никто не скажет, что он москаль!».
Также один из жителей Луганска в соцсети предполагает, что Кабанге Лотусу Нкулу учится в медицинском университете и потерял документы, в результате чего не смог вылететь в Конго. При этом он подчеркивает, что «это не точно».
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Конго, вид на жительство, ЛНР
Читайте также:
- Нардеп Вилкул сорвал эфир «черного зеркала. Устроив скандал и заявив, что в Украине произошел переворот. ВИДЕО
- Друг Путина заявил о попытке госпереворота
- Яценюка, Турчинова и Тягнибока обвиняют в государственном перевороте
- "Год или два назад все эти люди не были предателями", - поклонница "русского мира" о череде арестов в "ЛНР"
- Жителей ОРДЛО пугают слиянием «ЛНР» и «ДНР»
- Переворот в ДНР: Пушилин убрал Пургина ради Украины?
- Мариупольскому живодеру грозит срок по двум статьям21:41
- В Мариуполе из-за сварочных работ сгорел дом и автомобиль21:00
- В «ЛНР» впервые дали «вид на жительство» гражданину Конго (Фото)20:45
- Каждая страна Евросоюза должна оказать Донбассу помощь, - Порошенко19:33
- Порошенко в Авдеевке подписал закон о госгарантии участникам ООС19:15
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта18:38
- Автомобильный газ на заправках в ОРДО ежедневно дорожает и становится дефицитом – соцсети18:00
- ВСУ уничтожили военную технику оккупантов под Желобком17:25
- ОБСЕ рассказали, кто обстрелял КПВВ «Майорск»16:46
- В Украине крупнейший кризис с переселенцами - ООН16:30
- Мариупольскому живодеру грозит срок по двум статьям21:41
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- В Мариуполе из-за сварочных работ сгорел дом и автомобиль21:00
- В «ЛНР» впервые дали «вид на жительство» гражданину Конго (Фото)20:45
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать20:27
- "Путин никогда не лишит украинцев свободы": главные цитаты Маккейна об Украине20:06
- Каждая страна Евросоюза должна оказать Донбассу помощь, - Порошенко19:33
- Порошенко в Авдеевке подписал закон о госгарантии участникам ООС19:15
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта18:38
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать20:27
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- Ученые предлагают укреплять дороги окурками20:43
- Психопаты, садисты и убийцы: бегите от этих знаков Зодиака17:17
- Самые высокомерные женщины по знаку зодиака22:46
- Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе21:58
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- Под Горловкой серьезный пожар
- В Донецке произошел большой пожар
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки