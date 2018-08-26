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В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
26.08.2018 18:38
Сын известного советского рок-музыканта и поэта Игоря Талькова собирается посетить с концертом оккупированный Луганск.
На своей странице в соцсети Игорь Тальков-младший опубликовал афишу мероприятия на которой сказано, что посетить ОРДЛО он намерен 27 августа. Музыкант написал: «Луганск до встречи! Вход сделали минимальным, чтобы отбить затраты на оборудование и т. д.».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Луганск, сын, Игорь Тальков
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