Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Вже з 1 жовтня: українцям планують підвищити зарплати, дізнайтесь на скільки і кому

26.08.2018 09:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вже з 1 жовтня: українцям планують підвищити зарплати, дізнайтесь на скільки і кому

Міністерство оборони України ухвалило підвищити грошове забезпечення військовослужбовців із 1 жовтня 2018 року та направило прем'єр-міністру Володимиру Гройсману лист щодо виділення необхідних коштів
Про це йдеться у листі міністра оборони Степана Полторака прем'єр-міністру, передає transkarpatia.net.

За розрахунками Міноборони, для підвищення зарплат військових потрібне додаткове фінансування в розмірі 4,5 млрд грн. У мінічтерстві зазначають, що основною причиною звільнення 36% опитаних військових із лав ЗСУ після закінчення контракту є недостатнє грошове забезпечення. Так, із січня по червень звільнилося 11 тис. тисяч офіцерів і контрактників, які мали військовий досвід, ще 18 тис. має звільнитися до кінця 2018 року.

"На початку 2016 року мінімальне грошове забезпечення військових складало 7 тис. грн. На той час це була досить значна сума, яка становила близько 5 розмірів мінімальної заробітної плати та майже 1,6 розміру середньої зарплати по країні. Після підвищення соціальних стандартів з 1 січня 2017 року, відповідні співвідношення становили 2,2 та 0,89 рази, що призвело до погіршення матеріального стану військовослужбовців і порушення паритету з цивільним населенням. Це спровокувало відтік – підготовлених фахівців, на підготовку яких вже були витрачені великі кошти", – йдеться у листі.

У Міноборони зазначили, що грошове забезпечення військовослужбовця першого року служби складає 7,5 тис. грн при середній зарплаті по країні 8,7 тис. грн.

"З метою збереження кадрового потенціалу та залучення на військову службу в Міноборони опрацьовується питання щодо збільшення з 1 жовтня 2018 року мінімального грошового забезпечення: рядовому складу – до 9 тис. грн., офіцерському складу – до 15,3 тис. грн. За таких умов для виплати грошового забезпечення у другому півріччі 2018 року потрібен додатковий фінансовий ресурс у сумі 4,5 млрд.грн., що необхідно врахувати під час доопрацювання показників видатків держбюджету на 2018 рік", – підсумовують у міністерстві.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, зарплата, октябрь, повышение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх