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Вже з 1 жовтня: українцям планують підвищити зарплати, дізнайтесь на скільки і кому
Міністерство оборони України ухвалило підвищити грошове забезпечення військовослужбовців із 1 жовтня 2018 року та направило прем'єр-міністру Володимиру Гройсману лист щодо виділення необхідних коштів
Про це йдеться у листі міністра оборони Степана Полторака прем'єр-міністру, передає transkarpatia.net.
За розрахунками Міноборони, для підвищення зарплат військових потрібне додаткове фінансування в розмірі 4,5 млрд грн. У мінічтерстві зазначають, що основною причиною звільнення 36% опитаних військових із лав ЗСУ після закінчення контракту є недостатнє грошове забезпечення. Так, із січня по червень звільнилося 11 тис. тисяч офіцерів і контрактників, які мали військовий досвід, ще 18 тис. має звільнитися до кінця 2018 року.
"На початку 2016 року мінімальне грошове забезпечення військових складало 7 тис. грн. На той час це була досить значна сума, яка становила близько 5 розмірів мінімальної заробітної плати та майже 1,6 розміру середньої зарплати по країні. Після підвищення соціальних стандартів з 1 січня 2017 року, відповідні співвідношення становили 2,2 та 0,89 рази, що призвело до погіршення матеріального стану військовослужбовців і порушення паритету з цивільним населенням. Це спровокувало відтік – підготовлених фахівців, на підготовку яких вже були витрачені великі кошти", – йдеться у листі.
У Міноборони зазначили, що грошове забезпечення військовослужбовця першого року служби складає 7,5 тис. грн при середній зарплаті по країні 8,7 тис. грн.
"З метою збереження кадрового потенціалу та залучення на військову службу в Міноборони опрацьовується питання щодо збільшення з 1 жовтня 2018 року мінімального грошового забезпечення: рядовому складу – до 9 тис. грн., офіцерському складу – до 15,3 тис. грн. За таких умов для виплати грошового забезпечення у другому півріччі 2018 року потрібен додатковий фінансовий ресурс у сумі 4,5 млрд.грн., що необхідно врахувати під час доопрацювання показників видатків держбюджету на 2018 рік", – підсумовують у міністерстві.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, октябрь, повышение
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