Заминировали мост, чтобы РФ не "прорвалась" в Украину: пропагандистка Скабеева опозорилась враньем о Крыме

26.08.2018 08:45

Скабеева заявила, что многие украинцы поехали отдыхать в оккупированный Крым на День Независимости, и якобы очереди из украинских машин на пункте пропуска растянулись на десятки километров.

Очередной бред Ольга Скабеева выдала в эфире "Россия 1" вчера 24 августа, передает "Диалог.UA". Ведущая, у которой только от одного слова Украина на лице меняется выражение, заявила, что по приказу Киева якобы заминирован мост через озеро Сиваш на границе с РФ. По словам пропагандистки, мост заминирован со стороны Украины, это произошло еще в 2014 году сразу после того, как Россия аннексировала украинский Крым. Скабеева подчеркнула, что Киев это сделал потому, что "боялся". "Что Россия, аннексировав Крым, пойдет дальше и начнет аннексировать оставшуюся часть Украины, а Россия пойдет не пешком, а поедет на танках, мост будет взорван".

Это, кстати, официальное заявление украинских пограничников. Дальше идет мост-дублер. Обратите внимание, что он тоже закрыт для прохода с обеих сторон, по нему тоже никто не передвигается. И опять же, он заминирован с той же формулировкой, что "когда российские танки поедут в Херсонскую область". Но никто никуда не едет, потому что это нам не надо", - цинично и с ухмылкой заявила ведущая во время прямого включения в студии. Кроме того она пыталась убедить, что в Крыму пик туристического сезона, отдыхающие едут и едут.

И в День Независимости украинцы предпочли Параду в Киеве якобы поездку на захваченный полуостров, образовав своими машинами "нереальные гигантские пробки". "Украинцы едут отдыхать в Крым. Они все говорят, что отпуска хотят провести в Крыму", - добавила топ-пропагандистка Путина. Ранее сообщалось о странном российским беспилотнике, созданном для защиты Керченского моста.



Источник: www.dialog.ua