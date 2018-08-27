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Цены взбесились: в Украине резко подорожало топливо на заправках

27.08.2018 13:00
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Цены взбесились: в Украине резко подорожало топливо на заправках

За выходные цены на топливо на украинских заправках стремительно выросли

На украинских АЗС за выходные подорожали все виды горючего.

Литр бензина категории А-95 утром 27 августа стоит в среднем 30,20 грн. В зависимости от заправок, цена на это топливо колеблется от 27,90 грн до 32,49 грн. То есть сэкономить или переплатить можно до 4,6 грн. Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 27,99 грн. Цены на АЗС отличаются от 25,99 грн до 29,99 грн.

Газ для автомобилей стоит в среднем 13,47 грн. Минимальная стоимость на сетевых АЗС — 12,24 грн, максимальная — 14,69 грн.

В сравнении с 22 августа, в среднем бензин А-95 подорожал на 6 копеек, дизельное топливо – на 10, а газ – на 5.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Украина, Донбасс, цена, подорожание, заправка, топливо, повышение
 
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