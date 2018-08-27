Феодосия не может прийти в себя: после учений войск оккупанта у жителей начались странные симптомы

27.08.2018 10:20

У жителей аннексированной Феодосии в последнее время резко ухудшилось состояние здоровья. Подозревают, что всему виной войска РФ.

Внимание на скандал в Феодосии обратил Twitter-аккаунт "КРЫМский бандеровец", отслеживающий сообщения о преступлениях РФ в Крыму, передает "Диалог.UA".

Он отметил, что на днях жители Феодосии, проживающие рядом с полигоном оккупационных войск РФ резко почувствовали недомогание. "25 августа приблизительно с 01:00 до 02:00 у всех появились странные симптомы: тошнота и круги в глазах. Такое первый раз вижу", - рассказал феодосиец. Несколько человек подтвердили информацию, уточнив, что чувствовали то же самое. "У сестры сильный спазм головы, а я чуть сознание не потеряла", - поделилась пережитым жительница. "Подозреваю, что скоро противогазами надо будет запасаться", - прокомментировал информацию "КРЫМский бандеровец", уточнив, что на этом полигоне оккупанты постоянного проводят какие-то "антитеррористические" учения. "На нас как будто биооружие испытывают", - заподозрил неладное житель Феодосии.