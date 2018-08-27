Какие тарифы на газ и электроэнергию ждут украинцев

27.08.2018 12:20

В свете того, что по новым правилам многих лишили субсидии и они платят за коммунальные услуги без помощи государства, украинцы с тревогой ждут отопительного сезона. Прежде всего, население волнуют цены на электроэнергию и газ (подорожает газ, подорожают услуги теплосети).



Электроэнергия



По информации Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг, реальная (обоснованная экономически) цена на элктроэнергию сегодня уже 2,6 гривни за один киловатт. Однако население пока платит по 90 копеек при расходе до 100 киловатт и по 1,68 за киловатты, израсходованные свыше. Чтобы компенсировать разницу, платят дороже промышленные потребители.



Тарифы для населения в этом году не повысят, пишет Обозреватель. Это произойдет в июле будущего 2019 года. Ведь через год в Украине начнет работать рынок электроэнергии, так что цены на свет будут экономически обоснованными. При таком рынке продавать электроэнергию будет не облэнерго, а несколько трейдеров.



Они будут предлагать нам «ток» по разной цене. А мы, население, уже будем выбирать себе поставщика услуг, как сегодня выбираем себе мобильного оператора.



Газ



Но если цены на электроэнергию не изменятся до 1 июля будущего года, то цена на голубое топливо может повыситься уже через несколько дней. Правительство постоянно ведет переговоры с МВФ, но к единому мнению пока не пришли. Тарифы на газ по требованию МВФ в Украине должны были повысить еще летом прошлого года.



Не повысили, отложили повышение вначале до 1 апреля этого года, затем – до 1 июня и до 1 августа. А 26 июля продлили до 1 сентября. Во время переговоров обсуждались три цены на голубое топливо. Первая и самая высокая – почти 11 гривень за куб – цена на немецком хабе + транспортные расходы и 10 % НДС.

Второй вариант самый выгодный для населения: около 8,3 грн – от цены на немецком хабе отнять транспортные расходы и 10% НДС. И третий вариант: чистая цена голубого топлива на немецком хабе. И тогда с НДС надо будет заплатить за куб по 9,8 грн.



Как пишет Экономическая правда, Кабинет министров старается убедить МВФ, что вначале нужно завершить анбандлинг «Нафтогаза» – до конца 2018 года. Затем ввести суточную балансировку, уменьшить количество получателей субсидий до 25% или обеспечить потребности потребителей газом собственной добычи, а уже потом повышать цену на газ до рыночного уровня.

По данным на утро 26 августа, на сайте Кабинета министров нет никакой информации о том, сколько же украинцы будут платить за газ с 1 сентября. А до конца месяца осталось меньше недели…

Источник: https://zi.dn.ua