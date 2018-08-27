Люди в Луганской области задыхаются от жуткой вони, уже третьи сутки пылает пожар на химзаводе

27.08.2018 13:45

В Луганской области третьи сутки тушат пожар, который произошел из-за возгорания шламонакопителя на ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот"». Об этом «Громадському радіо» рассказал представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Александр Чалый.

«Информация о пожаре поступила еще позавчера около 12:00. Горел шламонакопитель северодонецкого объединения "Азот". площадь пожара составляла около 5 гектаров», – сказал он.

По словам Чалого, пожар сразу локализовали, но полностью до сих пор не потушили. Местные жители пишут в соцсетях о неприятном запахе и дыме от пожара.

По словам Чалого, в зависимости от ветра запах доходит до Лисичанска и Северодонецка.

При этом советник руководителя Луганской военно-гражданской администрации Виталий Шведов на своей странице в Facebook сообщил, что

горит технологический участок «Азота», очистные, Лесная дачи. «Там захламление, свалка, как все правильно писали, что запах, как со свалки. Должны обслуживать эту территорию пожучасток "Азота", а там одна машина, так как сократили все, в связи с отсутствием финансирования. И таким образом третьи сутки горит территория, область скидывает на город, город на "Азот", а оно горит и три города в дыму травится. А подразделения МНС не могут между собой разобраться. Сегодня утром только должна выехать комиссия изучать вопрос», – написал он.

Он отметил, что не везде есть возможность подъезда к очагам возгорания, по этому «собьют куда доехали, и горение продолжается». «Ситуация носит техногенный характер регионального масштаба и возникла из-за переталкивания проблемы друг на друга, пожарников, не потушили сразу и упустили ситуацию. Но с тем, что уже есть, думаю, еще неделю будут тушить», – считает он.

Также он обвинил экологические службы в бездействии.

Источник: https://dnews.dn.ua