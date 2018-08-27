- Недопуск наблюдателей ОБСЕ на границу со стороны РФ – доказательство ее военного присутствия на Донбассе21:00
- В Снежном пилят на металл крупный завод20:55
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- Хождение по трупам: в Крыму не спешат забирать тела умерших в общественных местах20:20
- Стало известно, когда откроют КПВВ «Майорск»20:02
- «Самое трудное позади»: Порошенко «утешил» украинцев19:45
- Выборы президента Украины: определились лидеры гонки19:31
- Повлияет ли подорожание газа на получателей субсидий: заявление Кабмина19:15
- Соглашение о сотрудничестве в Азовском море: Украина приняла важное решение18:45
- Нацсовет по телерадиовещанию просит Кабмин сохранить аналоговое телевещание на приграничных территориях18:30
Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?
Как оказалось, покупателям стоит обращать внимание не только на срок годности, но и насколько охлаждена витрина или как долго дома будет стоять открытое молоко. В связи с этими мелочами не так давно Роскачество решило выпустить сводку рекомендаций, которых следует придерживаться, чтобы купить хорошее молоко, пишет Умный журнал
Согласно этим рекомендациям, не стоит покупать молоко в специальных автоматах или магазинах онлайн. Покупателям следует остановить свой выбор на магазинах или супермаркетах: ведь именно туда продукция попадает прямиком от производителя, пройдя собственную лабораторию. Каждая партия проверяется перед тем, как отправить заказ в магазин.
Эксперты рекомендуют выбирать ультрапастеризованное молоко. Такое молоко обрабатывают при более высоких температурах, однако обработка занимает меньше времени. Соответственно, большинство минеральных компонентов и биологически активных комплексов сохраняется, несмотря на обработку. Также такое молоко более вкусное.
Специалисты также напоминают, что очень важно обращать внимание на упаковку. В идеале она должна быть непрозрачной и не иметь каких-либо повреждений. Благодаря многослойной структуре полимерной комбинированной упаковки молоко сохраняется как в холодильнике. Именно поэтому не стоит тратить время на раздумья, стоит ли переплачивать за упаковку, или купить молоко в пакете?
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, молоко, супермаркет, советы, продукты
- Недопуск наблюдателей ОБСЕ на границу со стороны РФ – доказательство ее военного присутствия на Донбассе21:00
- В Снежном пилят на металл крупный завод20:55
- Стало известно, когда откроют КПВВ «Майорск»20:02
- Нацсовет по телерадиовещанию просит Кабмин сохранить аналоговое телевещание на приграничных территориях18:30
- В Мариуполе под Ощадбанком умер мужчина, приехавший за пенсией18:15
- Жители ОРДО жалуются на повышение цен перевозчиками после закрытия КПВВ «Майорское»17:45
- ВСУ значительно продвинулись вглубь Донбасса: мощный рывок позволил занять новые позиции17:30
- В «Л/ДНР» запахло переворотом16:45
- В ОБСЕ рассказали, что нужно сделать для бесперебойной работы КПВВ «Майорск»16:35
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»16:17
- Недопуск наблюдателей ОБСЕ на границу со стороны РФ – доказательство ее военного присутствия на Донбассе21:00
- В Снежном пилят на металл крупный завод20:55
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- Хождение по трупам: в Крыму не спешат забирать тела умерших в общественных местах20:20
- Стало известно, когда откроют КПВВ «Майорск»20:02
- «Самое трудное позади»: Порошенко «утешил» украинцев19:45
- Выборы президента Украины: определились лидеры гонки19:31
- Повлияет ли подорожание газа на получателей субсидий: заявление Кабмина19:15
- Google закрывает свою социальную сеть19:00
- Соглашение о сотрудничестве в Азовском море: Украина приняла важное решение18:45
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать20:27
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска
- Под Горловкой серьезный пожар
- В Донецке произошел большой пожар
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»