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Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»
Пресс-служба так называемого «МВД ЛНР» сообщает, что с 1 сентября 2018 года в ОРЛО вступают в силу новые «правила дорожного движения».
При этом в «ведомстве» добавили, что новые «ПДД ЛНР» отличаются от ПДД Украины, на данный момент действующие на территории «республики».
В «МВД» оккупантов озвучили главные отличия:
— вынужденная остановка согласно ПДД Украины может быть связана с состоянием любого участника дорожного движения. Согласно ПДД ЛНР — только водителя или пассажира;
— ПДД Украины регламентируют, что дневные ходовые огни должны обязательно иметь белый цвет и быть предусмотрены конструкцией транспортного средства. В ПДД ЛНР — это просто внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток;
— ПДД Украины обязывает водителя предъявить документы сотруднику ГАИ, в правилах ЛНР — передавать в руки сотруднику полиции; — помимо обязательных документов, предусмотренных ПДД Украины, водители согласно ПДД ЛНР должны иметь при себе в предусмотренных законом случаях — путевой лист и товарно-транспортные документы. Проверять их будут сотрудники полиции, исполнительных органов государственной власти, действующие в пределах своих полномочий;
— в соответствии с ПДД Украины, на всех нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы имеют преимущество. В ПДД ЛНР такого преимущества нет. Пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход проезжей части будет для них безопасен;
— полиция ЛНР может останавливать транспортные средства не только жезлом или рукой, но и с помощью громкоговорящих устройств;
— в ПДД ЛНР запрещен разворот и движение задним ходом в местах расположения остановок маршрутных транспортных средств;
— в ПДД Украины установлен запрет остановки транспортных средств на расстоянии менее 10 метров от пешеходных переходов и перекрестков. В соответствии с ПДД ЛНР, это расстояние составляет пять метров. Уменьшено расстояние запрета остановки транспортных средств от остановок общественного транспорта с 30 метров в ПДД Украины, до 15 метров — в ПДД ЛНР;
— в нормах, предусмотренных ПДД ЛНР, в светлое время суток вне населенных пунктов на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, водитель, ПДД, ОРЛО
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