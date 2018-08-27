Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»

27.08.2018 16:17

Пресс-служба так называемого «МВД ЛНР» сообщает, что с 1 сентября 2018 года в ОРЛО вступают в силу новые «правила дорожного движения».

При этом в «ведомстве» добавили, что новые «ПДД ЛНР» отличаются от ПДД Украины, на данный момент действующие на территории «республики».

В «МВД» оккупантов озвучили главные отличия:

— вынужденная остановка согласно ПДД Украины может быть связана с состоянием любого участника дорожного движения. Согласно ПДД ЛНР — только водителя или пассажира;

— ПДД Украины регламентируют, что дневные ходовые огни должны обязательно иметь белый цвет и быть предусмотрены конструкцией транспортного средства. В ПДД ЛНР — это просто внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток;

— ПДД Украины обязывает водителя предъявить документы сотруднику ГАИ, в правилах ЛНР — передавать в руки сотруднику полиции; — помимо обязательных документов, предусмотренных ПДД Украины, водители согласно ПДД ЛНР должны иметь при себе в предусмотренных законом случаях — путевой лист и товарно-транспортные документы. Проверять их будут сотрудники полиции, исполнительных органов государственной власти, действующие в пределах своих полномочий;

— в соответствии с ПДД Украины, на всех нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы имеют преимущество. В ПДД ЛНР такого преимущества нет. Пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход проезжей части будет для них безопасен;

— полиция ЛНР может останавливать транспортные средства не только жезлом или рукой, но и с помощью громкоговорящих устройств;

— в ПДД ЛНР запрещен разворот и движение задним ходом в местах расположения остановок маршрутных транспортных средств;

— в ПДД Украины установлен запрет остановки транспортных средств на расстоянии менее 10 метров от пешеходных переходов и перекрестков. В соответствии с ПДД ЛНР, это расстояние составляет пять метров. Уменьшено расстояние запрета остановки транспортных средств от остановок общественного транспорта с 30 метров в ПДД Украины, до 15 метров — в ПДД ЛНР;

— в нормах, предусмотренных ПДД ЛНР, в светлое время суток вне населенных пунктов на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.

Источник: https://donpress.com