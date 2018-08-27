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Повлияет ли подорожание газа на получателей субсидий: заявление Кабмина
Повышение цен на газ для населения не повлияет на размер платежей за коммунальные услуги для получателей субсидий. В этом заверил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба Кабинета министров, передает Корреспондент.
"Вероятный перерасчет цены на газ на получателей субсидий никак не отразится, потому что они платят и будут платить фиксированную сумму. Те люди, которые будут чувствовать, что они не в состоянии самостоятельно полностью платить за жилищно-коммунальные услуги или газ, должны обратиться в управление соцзащиты и оформить субсидию", - заявил Розенко.
Он также добавил, что решение о повышении цен на газ примут после корректировки системы субсидий. В частности, в Минсоцполитики планируют в ближайшее время откорректировать систему предоставления субсидий населению и исправить те проблемы, которые беспокоят граждан.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, подорожание, газ, субсидия, Кабмин
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