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Россия разработала стратегию удушения Донбасса - названы детали
Украинское государство рискует понести большие коммерческие потери из-за утраты контроля над Азовским морем.
Об этом сообщил президент Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Глен Ховард, передает "Диалог.UA". Во время поездки в прифронтовую Авдеевку вчера, 26 августа, Петр Порошенко заявил, что принципиально важно, чтобы украинцы с ОРДЛО видели, как восстанавливается жизнь в городах освобожденного Донбасса.
Он убежден, что в России разработан четкий план по тому, как пробить сухопутный коридор в Крым. По его словам, украинское руководство уже потеряло контроль над Крымом и частью Донбасса, а уже в ближайшее время может лишится коммерческой прибыли в Мариуполе.
Ховард убежден, что если Кремль заблокирует проход кораблей под Крымским мостом, то Донбасс понесет существенные экономические потери, так как сталь не сможет идти танкерами, а значит уровень продаж значительно снизится, если совсем не прекратится. Специалист отмечает, что правительство и президент Украины обязаны в быстром режиме разработать морскую стратегию для решения данного вопроса. Ховард убежден, что Кремль не станет проводить сухопутное вторжение, а продолжит давить экономически до того момента, пока Донбасс не станет пустой территорией с точки зрения экономики. Эксперт утверждает, что такая политика для России более эффективна, так как за такие действия она не получает никаких санкций.
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что возврат захваченной части Донбасса под контроль Киева является очень сложным и длительным процессом, с территории выехали примерно два миллиона людей, они живут в других регионах нашей страны, воспринимают жизнь по-новому, а когда закончится война, они вернутся, и все может измениться.
Донецкий коммунист и член "народного совета" террористической "ДНР" Александр Васьковский написал обличительный пост, в котором обвинил Россию в ограблении Донбасса.
Источник: www.dialog.ua
Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, конфликт
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